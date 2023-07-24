Финансовый мониторинг 2023: какая сумма подпадает и какие переводы вызовут подозрения

Финансовый мониторинг — проверка, направленная на выявление и препятствование незаконному денежному обороту. Законы созданы для борьбы с коррупцией, противоправной предпринимательской деятельностью, отмыванием денег и тому подобное.

Органом государственного финансового мониторинга в Украине является Национальный банк Украины. А банковские и финансовые учреждения относятся к субъектам первичного финансового мониторинга, которые могут первыми выявить и не допустить проведения незаконного денежного обращения.

То есть если банк заподозрит незаконный денежный оборот на карточке своего клиента, это лицо будет подлежать финансовому мониторингу.

Какая сумма подпадает под финмониторинг в 2023 году и какие переводы могут вызвать подозрения — узнавали Факты ICTV.

Финансовый мониторинг 2023: какая сумма подлежит проверке

По словам юриста Анны Златиной, в Украине есть закон о финансовом мониторинге, который предусматривает, что финансовые проверки могут осуществляться при переводе на карту более 400 тыс. грн. То есть если на карте происходят операции с суммами, большими чем 400 тыс. грн, банк может заблокировать средства до выяснения их происхождения.

— Национальный банк Украины устанавливает общие правила и ограничения по перечислению средств. В 2023 году – это 400 тыс. грн. Это установленный лимит, который предоставляет банкам право осуществлять контроль, но у каждого финучреждения есть свои ограничения, — говорит юрист.

Юрист добавляет, что в законе есть один нюанс — систематические или подозрительные переводы также могут подпадать под финмониторинг, даже если их сумма менее чем 400 тыс. грн.

Кроме того, с 1 августа 2023 года начнут контролировать все переводы, осуществленные через терминалы самообслуживания. Сегодня можно перечислить на карту до 5 тыс. грн без идентификации личности, однако в августе правила несколько изменятся.

— С 1 августа 2023 года даже минимальная сумма перевода (менее 5 тыс. грн) будет подлежать идентификации личности. То есть перед тем, как осуществить любой денежный перевод, нужно подтвердить личность. Если операция будет происходить через терминалы самообслуживания, плательщик должен ввести номер своего мобильного телефона на экране, получить на номер одноразовый пароль, ввести на экране этот пароль и получить квитанцию, – говорит Златина.

Какие переводы могут вызвать подозрение у банка

Хоть финансовый мониторинг осуществляется при переводе на карту свыше 400 тыс. грн, подозрительные операции тоже вызовут вопросы у контролеров (даже если сумма переводов будет меньше чем 400 тыс. грн).

— Подозрение могут вызвать переводы из крайних точек Украины. То есть из городов и сел, которые расположены на самой границе Украины со Словакией, Польшей или Венгрией. Переводы с приграничных территорий Украины считаются существенным основанием для проверки, — говорит Златина.

Государственные органы регулирования также обращают внимание на нетипичные случаи. Вас могут проверить, если:

На вашу карту поступают регулярные похожие по размеру суммы. Например, ежедневно вам поступает по 500, 700 грн или по 10-15 раз одна и та же сумма (могут возникнуть подозрения, что человек занимается незаконной предпринимательской деятельностью, поэтому может подсоединиться и налоговая).

Большое количество переводов на карту и с нее – более 30 транзакций в день.

Много контрагентов (людей, которые присылают средства), например, когда вам ежедневно поступает по 100 грн от разных пользователей.

Переводы от граждан РФ или Беларуси или когда вы отправляете деньги в страну-агрессора (сюда могут задействовать даже статью Уголовного кодекса Финансирование терроризма).

Операции с суммами свыше 400 тыс. грн. Банк имеет право заблокировать деньги до выяснения их происхождения.

— Однако каждый банк самостоятельно определяет критерии для проверки, поэтому нет четкого понимания того, в каких случаях банк заинтересуется вашими операциями, — заключает Златина.

На какие карточные операции не обращает внимание инспекция

Погашение коммунальных услуг.

Уплата штрафов и пени.

Уплата алиментов, налогов и тому подобное.

Оплата картой или электронным кошельком за покупки в магазинах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.