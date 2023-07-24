Фінансовий моніторинг 2023: яка сума підпадає та які перекази викличуть підозри

Фінансовий моніторинг – перевірка, спрямована на виявлення та перешкоджання незаконному грошовому обігу. Закони створені для боротьби з корупцією, протиправною підприємницькою діяльністю, відмиванням грошей тощо.

Органом державного фінансового моніторингу в Україні є Національний банк України. А банківські та фінансові установи відносяться до суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які можуть першими виявити та не допустити проведення незаконного грошового обігу.

Тобто якщо банк запідозрить незаконний грошовий обіг на картці свого клієнта, ця особа підлягатиме фінансовому моніторингу.

Яка сума підпадає під фінмоніторинг у 2023 році та які перекази можуть викликати підозри – дізнавалися Факти ICTV.

Фінансовий моніторинг 2023: яка сума підлягає перевірці

За словами юриста Анни Златіної, в Україні є закон про фінансовий моніторинг, який передбачає, що фінансові перевірки можуть здійснюватися при переказі на картку понад 400 тис. грн. Тобто якщо на картці відбуваються операції з сумами, більшими за 400 тис. грн, банк може заблокувати кошти до з’ясування їх походження.

– Національний банк України встановлює загальні правила та обмеження щодо перерахування коштів. У 2023 році – це 400 тис. грн. Це встановлений ліміт, який надає банкам право здійснювати контроль, але у кожної фінустанови є свої обмеження, – каже юрист.

Юрист додає, що в законі є один нюанс – систематичні або підозрілі перекази так само можуть підпадати під фінмоніторинг, навіть якщо їх сума менш як 400 тис. грн.

Крім того, з 1 серпня 2023 року почнуть контролювати всі перекази, здійснені через термінали самообслуговування. Сьогодні можна перерахувати на картку до 5 тис. грн без ідентифікації особи, проте в серпні правила дещо зміняться.

– З 1 серпня 2023 року навіть мінімальна сума переказу (менш як 5 тис. грн) буде підлягати ідентифікації особи. Тобто перед тим, як здійснити будь-який грошовий переказ, потрібно підтвердити особу. Якщо операція відбуватиметься через термінали самообслуговування, платник має ввести номер свого мобільного телефону на екрані, отримати на номер одноразовий пароль, ввести на екрані цей пароль та отримати квитанцію, – каже Златіна.

Які перекази можуть викликати підозру у банку

Хоч фінансовий моніторинг здійснюється при переказі на картку понад 400 тис. грн, підозрілі операції теж викличуть питання у контролерів (навіть якщо сума переказів буде меншою за 400 тис. грн).

– Підозру можуть викликати перекази з крайніх точок України. Тобто з міст і сіл, які розташовані на самому кордоні України зі Словаччиною, Польщею чи Угорщиною. Перекази з прикордонних територій України вважаються суттєвою підставою для перевірки, – каже Златіна.

Державні органи регулювання також звертають увагу на нетипові випадки. Вас можуть перевірити, якщо:

На вашу картку надходять схожі за розміром суми, які є регулярними. Наприклад, щодня вам надходить по 500, 700 грн, або по 10-15 разів одна й та сама сума (можуть виникнути підозри, що людина займається незаконною підприємницькою діяльністю, тому може під’єднатися і податкова).

Велика кількість переказів на картку та з неї – понад 30 транзакцій на день.

Багато контрагентів (людей, які надсилають кошти), наприклад, коли вам щодня надходить по 100 грн від різних користувачів.

Перекази від громадян РФ чи Білорусі чи коли ви надсилаєте гроші в країну-агресора (сюди можуть під’єднатися навіть стаття Кримінального кодексу Фінансування тероризму).

Операції з сумами понад 400 тис. грн. Банк має право заблокувати гроші до з’ясування їх походження.

– Проте кожен банк самостійно визначає критерії для перевірки, тому немає чіткого розуміння того, в яких випадках банк зацікавиться вашими операціями, – підсумовує Златіна.

На які карткові операції не звертає увагу інспекція

Погашення комунальних послуг.

Сплата штрафів та пені.

Сплата аліментів, податків тощо.

Оплата карткою чи електронним гаманцем за покупки в магазинах.

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