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Экономика
Анна Голишевская, редактор ленты

Как начисляются отпускные 2023 и по какой формуле: объясняет бухгалтер

Відпускні
Фото: Unsplash

Недавно правительство внесло ряд изменений по компенсации и предоставлению отпусков, трудовому стажу и т.д. Эти изменения должны действовать до конца военного положения.

Нововведения прописаны в Законе Украины от 15 марта 2022 №2136-ІХ Об организации трудовых отношений в условиях военного положения. Что означают эти изменения и как теперь будут начисляться отпускные – читайте в материале.

Как начисляются отпускные 2023: основные нововведения и законы

По словам бухгалтера Татьяны Качалки, ровно год назад вступил в силу ЗУ №2352-IX О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений. В нем прописаны изменения, влияющие на нормы КЗоТ и касающиеся оплаты отпуска.

Согласно закону о труде, работник в Украине имеет право воспользоваться ежегодным отпуском с сохранением места работы и зарплаты. Исходя из этого, отпускные средства формально называют зарплатой на время отпуска. То есть, во время отдыха работник не выполняет работу, а ему выплачивается средний заработок.

Как начисляются отпускные 2023 года: формула

То, какую сумму выпускных вы получаете, можно рассчитать, воспользовавшись простой формулой. В ней средний заработок в день умножается на количество дней отпуска.

Для самостоятельного вычисления выполните следующие действия:

  • вычислите средний заработок работника за 1 день;
  • округлите сумму (с копейками);
  • умножьте то, что получилось, на количество календарных отпускных дней.

Сумму среднедневной зарплаты следует определить, поделив общий размер выплат за последний год (2022) на количество календарных дней в расчетном периоде.

К примеру, 15 тыс. делим на 20, и умножаем на 5 дней отпуска. Выходит 3 750.

Не забудьте отнять нерабочие дни, а также те дни, которые не отработали без сохранения зарплаты. По закону зарплату человеку, который берет отпуск, теперь должны выплачивать до его начала (но не всегда, это зависит от индивидуальных моментов договора).

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Отпуск, Зарплата
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