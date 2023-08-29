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Экономика
Валентина Летяк, редактор ленты

Доллар и евро подешевели в обменниках банков: курс валют 29 августа

Доллар и евро подешевели в обменниках банков: курс валют 29 августа
Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины во вторник, 29 августа, установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,516 грн/€1. То есть по сравнению с предыдущим банковским днем ситуация фактически не изменилась.

Курс американского доллара в июле прошлого года НБУ зафиксировал на уровне 36,57 грн/$1.

В то же время в обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,7 41,7
Доллар 37,55 38,15

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,9 41,9
Доллар 37,75 38,6

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,95 40,04
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,85 41,8
Доллар 37,6 38,4

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41 42,1
Доллар 37,65 38,55
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Доллар и евро подешевели в обменниках банков: курс валют 29 августа

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Курс валют, Курс валют в Украине, Курс доллара, НБУ
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Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

Наталья Луценко
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