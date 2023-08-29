Валентина Летяк, редактор ленты
Доллар и евро подешевели в обменниках банков: курс валют 29 августа
Национальный банк Украины во вторник, 29 августа, установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,516 грн/€1. То есть по сравнению с предыдущим банковским днем ситуация фактически не изменилась.
Курс американского доллара в июле прошлого года НБУ зафиксировал на уровне 36,57 грн/$1.
В то же время в обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,7
|41,7
|Доллар
|37,55
|38,15
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,9
|41,9
|Доллар
|37,75
|38,6
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,95
|40,04
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,85
|41,8
|Доллар
|37,6
|38,4
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41
|42,1
|Доллар
|37,65
|38,55
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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