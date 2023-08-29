Долар та євро здешевшали в обмінниках банків: курс валют 29 серпня

Національний банк України у вівторок, 29 серпня, встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,516 грн/€1. Тобто порівняно з попереднім банківським днем ситуація фактично не змінилася.

Курс американського долара у липні минулого року НБУ зафіксував на рівні 36,57 грн/$1.

Водночас в обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,7 41,7 Долар 37,55 38,15

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,9 41,9 Долар 37,75 38,6

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 38,95 40,04 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,85 41,8 Долар 37,6 38,4

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 41 42,1 Долар 37,65 38,55

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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