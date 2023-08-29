Валентина Летяк, редакторка стрічки
Долар та євро здешевшали в обмінниках банків: курс валют 29 серпня
Національний банк України у вівторок, 29 серпня, встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,516 грн/€1. Тобто порівняно з попереднім банківським днем ситуація фактично не змінилася.
Курс американського долара у липні минулого року НБУ зафіксував на рівні 36,57 грн/$1.
Водночас в обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,7
|41,7
|Долар
|37,55
|38,15
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,9
|41,9
|Долар
|37,75
|38,6
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,95
|40,04
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,85
|41,8
|Долар
|37,6
|38,4
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41
|42,1
|Долар
|37,65
|38,55
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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