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Экономика
Юлия Соколова, редактор ленты

Курс гривны в 2024 году может превысить 41 грн: прогноз Минфина

Гривня - долар
Фото: УНИАН

Кабинет министров Украины разрабатывает государственный бюджет на 2024 год, исходя из прогноза курса национальной валюты на уровне 41,4 грн/доллар.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе мероприятия EBA Global Outlook: Новая экономика Украины, организованного Европейской бизнес-ассоциацией.

Марченко заявил, что его как министра беспокоит укрепление гривны, поскольку для этого нет “фундаментальных факторов”.

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В правительстве ожидают ослабление курса и прогнозируют, что гривна пересечет отметку 41 грн за доллар в следующем году.

– Нас беспокоит укрепление гривны. У нас нет никаких фундаментальных факторов для этого. Это минус, о котором мы общаемся с Национальным банком Украины и МВФ. Это минус для экспортеров. На следующий год предусматриваем курс 41,4 грн/$1, – подчеркнул министр.

Марченко уточнил, что таков прогноз Минэкономики и других уполномоченных структур, на которые ориентируется Министерство финансов. Речь идет о среднегодовом курсе гривны по отношению к доллару.

Объясняя риски укрепления гривны, министр отметил, что это негативно влияет на экспортно ориентированный бизнес и в целом на экономику Украины.

Глава Минфина добавил, что “экспорт не растет вообще”. В то же время ситуация с импортом обратная.

При этом Марченко заверил, что не выступает за резкую девальвацию гривны.

Курс гривны на 2024 год на уровне 41 грн за доллар примерно соответствует ожиданиям бизнеса. Согласно опросу 91 компании-члена EBA, они закладывают в свои бюджеты на следующий год именно такой прогноз (год назад они ожидали курс на уровне 43 грн/$1 в 2023 году).

Следует отметить, что в госбюджете Украины на 2023 год был заложен курс 42,2 грн за доллар.

Национальный банк Украины сейчас удерживает фиксированный официальный курс гривны – 36,57 грн/$1. А на наличном рынке он стабилизировался на уровне около 38 грн/$1.

Кабинет министров Украины должен одобрить проект государственного бюджета на 2024 год до 15 сентября. Две ключевые сферы, на которые будут направлены средства, – сектор безопасности и обороны, а также социальные выплаты.

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Гроші, гривні та долар

Источник: Экономическая правда

Источник: Интерфакс-Украина, Forbes Украина
Гривня-долар, держбюджет, Кабінет міністрів, Курс валют в Украине, Мінфін, Сергей Марченко
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