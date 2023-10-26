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Экономика
Валентина Летяк, редактор ленты

НБУ снизил учетную ставку до 16%: когда начнет действовать

НБУ
Фото: Depositphotos

Правление Национального банка Украины приняло решение с 27 октября снизить учетную ставку с 20% до 16%, сравняв ее со ставкой по депозитным сертификатам овернайт.

Об этом сообщил на брифинге глава НБУ Андрей Пышный.

— Таким образом Национальный банк модернизирует свой операционный дизайн монетарной политики по системе “нижней границы”, — объяснил он.

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Пышный также рассказал об установлении ставки по другим операциям Нацбанка:

  • ставка по трехмесячным депозитным сертификатам будет равна учетной ставке + 4%, то есть 20%;
  • по кредитам рефинансирования – учетная ставка + 6% (22%).

То есть, по его словам, фактически уровни ставок по операциям НБУ с банками останутся неизменными.

Пышный отметил, что модернизация операционного дизайна монетарной политики усилит сигнальную роль учетной ставки в условиях структурного профицита ликвидности.

— Такие изменения, в частности, позволят НБУ удерживать краткосрочные гривневые межбанковские ставки близкими к учетной ставке. В результате возрастет способность Нацбанка влиять на ожидания экономических агентов и мотивы их экономического поведения. Удержание неизменными ставок по операциям с банками сейчас согласуется с необходимостью сохранения привлекательности гривневых инструментов, что важно для обеспечения умеренной инфляции и курсовой устойчивости на прогнозном горизонте, — добавил он.

В этом году НБУ уже дважды снижал учетную ставку: в июле – с 25% до 22% и в сентябре – с 22% до 20%.

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Экономика Украины, Нацбанк, НБУ
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