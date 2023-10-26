НБУ знизив облікову ставку до 16%: коли почне діяти
Правління Національного банку України прийняло рішення з 27 жовтня знизити облікову ставку з 20% до 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами овернайт.
Про це повідомив на брифінгу глава НБУ Андрій Пишний.
– У такий спосіб Національний банк модернізує свій операційний дизайн монетарної політики за системою “нижньої межі”, – пояснив він.
Пишний також розповів про встановлення ставки за іншими операціями Нацбанку:
- ставка за тримісячними депозитними сертифікатами дорівнюватиме обліковій ставці + 4%, тобто 20%;
- за кредитами рефінансування – облікова ставка + 6% (22%).
Тобто, за його словами, фактично рівні ставок за операціями НБУ з банками залишаться незмінними.
Пишний зауважив, що модернізація операційного дизайну монетарної політики посилить сигнальну роль облікової ставки в умовах структурного профіциту ліквідності.
– Такі зміни, зокрема дадуть змогу НБУ утримувати короткострокові гривневі міжбанківські ставки близькими до облікової ставки. В результаті зросте спроможність Нацбанку впливати на очікування економічних агентів та мотиви їхньої економічної поведінки. Утримання незмінними ставок за операціями з банками наразі узгоджується з необхідністю збереження привабливості гривневих інструментів, що важливо для забезпечення помірної інфляції та курсової стійкості на прогнозному горизонті, – додав він.
Цього року НБУ вже двічі знижував облікову ставку: у липні – з 25% до 22% та у вересні – з 22% до 20%.
Завантаження
Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.Тетяна Доцяк