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Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

НБУ знизив облікову ставку до 16%: коли почне діяти

НБУ
Фото: Depositphotos

Правління Національного банку України прийняло рішення з 27 жовтня знизити облікову ставку з 20% до 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами овернайт.

Про це повідомив на брифінгу глава НБУ Андрій Пишний.

– У такий спосіб Національний банк модернізує свій операційний дизайн монетарної політики за системою “нижньої межі”, – пояснив він.

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Пишний також розповів про встановлення ставки за іншими операціями Нацбанку:

  • ставка за тримісячними депозитними сертифікатами дорівнюватиме обліковій ставці + 4%, тобто 20%;
  • за кредитами рефінансування – облікова ставка + 6% (22%).

Тобто, за його словами, фактично рівні ставок за операціями НБУ з банками залишаться незмінними.

Пишний зауважив, що модернізація операційного дизайну монетарної політики посилить сигнальну роль облікової ставки в умовах структурного профіциту ліквідності.

– Такі зміни, зокрема дадуть змогу НБУ утримувати короткострокові гривневі міжбанківські ставки близькими до облікової ставки. В результаті зросте спроможність Нацбанку впливати на очікування економічних агентів та мотиви їхньої економічної поведінки. Утримання незмінними ставок за операціями з банками наразі узгоджується з необхідністю збереження привабливості гривневих інструментів, що важливо для забезпечення помірної інфляції та курсової стійкості на прогнозному горизонті, – додав він.

Цього року НБУ вже двічі знижував облікову ставку: у липні – з 25% до 22% та у вересні – з 22% до 20%.

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