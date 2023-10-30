Різкого підвищення не прогнозується: яким буде курс долара у листопаді
У листопаді 2023 року різкого підвищення курсу долара не станеться.
Про це розповів Фактам ICTV економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
– Ми будемо бачити приблизно ті самі показники, що маємо на сьогоднішній день. Тут у мене сумнівів немає жодних, – сказав він.
Експерт вважає, що курс буде в межах до 38 грн за долар.
Причиною цього є значна макрофінансова допомога, яку Україна отримала від партнерів. Окрім того, наразі ми маємо дуже гарні показники у відновленні ВВП, зазначив Пендзин.
Станом на 30 жовтня офіційний курс гривні до долара становить 36,42 грн/$1, а курс гривні до євро – 38,38 грн/€1.
Раніше Нацбанк поліпшив прогноз зростання ВВП у 2023 році з 2,9% до 4,9%.
За словами глави НБУ Андрія Пишного, стрімкіше економічне відновлення спричинене низкою факторів. Серед них – вища адаптивність бізнесу та населення до воєнних умов, ліпші оцінки врожаїв, розширення альтернативних шляхів експортних постачань, а також суттєвіші обсяги бюджетних видатків.
Водночас прогноз щодо реального ВВП у 2024 році майже не змінився – з 3,5% до 3,6%, а у 2025-му прогнозується зростання реального ВВП до 6%.
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