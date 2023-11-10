Евро снова немного подорожал: курс валют в Украине на 10 ноября

На пятницу, 10 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на уровне 36,03 грн/$1.

То есть фактически он почти не изменился за последние несколько дней (плюс/минус одна копейка).

В то же время евровалюта сегодня немного подорожала, прибавив 7 копеек — официальный курс установлен на уровне 38,52 грн/€1.

Сейчас смотрят

В обменниках украинских банков курс валют отличается от официального.

Стоимость валюты в банках 10 ноября 2023 года

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,4 40,4 Доллар 37 37,5

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,85 40,85 Доллар 37 37,7

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 38,95 40,04 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,10 39,90 Доллар 37,05 37,5

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,25 40,15 Доллар 36,95 37,5

Источник: Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.