Евро снова немного подорожал: курс валют в Украине на 10 ноября
На пятницу, 10 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на уровне 36,03 грн/$1.
То есть фактически он почти не изменился за последние несколько дней (плюс/минус одна копейка).
В то же время евровалюта сегодня немного подорожала, прибавив 7 копеек — официальный курс установлен на уровне 38,52 грн/€1.
В обменниках украинских банков курс валют отличается от официального.
Стоимость валюты в банках 10 ноября 2023 года
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,4
|40,4
|Доллар
|37
|37,5
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,85
|40,85
|Доллар
|37
|37,7
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,95
|40,04
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,10
|39,90
|Доллар
|37,05
|37,5
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,25
|40,15
|Доллар
|36,95
|37,5
Источник: Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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