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Экономика
Валентина Летяк, редактор ленты

Евро снова немного подорожал: курс валют в Украине на 10 ноября

Евро снова немного подорожал: курс валют в Украине на 10 ноября
Фото: Факти ICTV

На пятницу, 10 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на уровне 36,03 грн/$1.

То есть фактически он почти не изменился за последние несколько дней (плюс/минус одна копейка).

В то же время евровалюта сегодня немного подорожала, прибавив 7 копеек — официальный курс установлен на уровне 38,52 грн/€1.

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Стоимость валюты в банках 10 ноября 2023 года

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,4 40,4
Доллар 37 37,5

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,85 40,85
Доллар 37 37,7

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,95 40,04
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

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Валюта Покупка Продажа
Евро 39,10 39,90
Доллар 37,05 37,5

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,25 40,15
Доллар 36,95 37,5
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Источник: Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

евро, Курс валют, Курс валют в Украине, Курс доллара, НБУ
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