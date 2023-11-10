Євро знову трохи здорожчало: курс валют в Україні на 10 листопада
На п’ятницю, 10 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,03 грн/$1.
Тобто фактично він майже не змінився за останні кілька днів (плюс/мінус одна копійка).
Водночас євровалюта сьогодні трохи здорожчала, додавши 7 копійок – офіційний курс встановлено на рівні 38,52 грн/€1.
В обмінниках українських банків курс валют відрізняється від офіційного.
Вартість валюти у банках 10 листопада 2023 року
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,4
|40,4
|Долар
|37
|37,5
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,85
|40,85
|Долар
|37
|37,7
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,95
|40,04
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,10
|39,90
|Долар
|37,05
|37,5
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,25
|40,15
|Долар
|36,95
|37,5
Джерело: Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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