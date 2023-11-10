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Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Євро знову трохи здорожчало: курс валют в Україні на 10 листопада

Євро знову трохи здорожчало: курс валют в Україні на 10 листопада
Фото: Факти ICTV

На п’ятницю, 10 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,03 грн/$1.

Тобто фактично він майже не змінився за останні кілька днів (плюс/мінус одна копійка).

Водночас євровалюта сьогодні трохи здорожчала, додавши 7 копійок – офіційний курс встановлено на рівні 38,52 грн/€1.

Зараз дивляться

В обмінниках українських банків курс валют відрізняється від офіційного.

Вартість валюти у банках 10 листопада 2023 року

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,4 40,4
Долар 37 37,5

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,85 40,85
Долар 37 37,7

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,95 40,04
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

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Валюта Купівля Продаж
Євро 39,10 39,90
Долар 37,05 37,5

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,25 40,15
Долар 36,95 37,5
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Джерело: Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

євро, Курс валют, Курс валют в Україні, Курс долара, НБУ
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