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Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Мінімальний рівень локалізації при публічних закупівлях підвищився до 20% – Кисилевський

Дмитро Кисилевський

З січня 2024 року мінімальний рівень локалізації при публічних закупівлях продукції машинобудування в України підвищився з 15 до 20%. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

– Це означає, що у кожному умовному автобусі, який купують органи державної влади, громади та держкомпанії, має бути не менше 20% української складової, – пояснив нардеп.

Кисилевський також відзначив, що з промисловцями кількох галузей протягом минулого року він обговорював можливе розширення локалізації.

– Цілком можливо, що воно стане реальністю вже у 2024 році, – зауважив народний депутат.

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Ще одним завданням на 2024 рік у сфері публічних закупівель, на думку Кисилевського, є посилення контролю за дотриманням законодавства про локалізацію. Він підкреслив, що цей контроль ставатиме все жорсткішим.

– На момент прийняття законодавства про локалізацію, півтора року тому, проникнення імпорту в публічні закупівлі в Україні сягало 38%. У ЄС, куди ми прагнемо, цей показник в районі 5%. І це є не наслідком, а однією з вагомих причин економічної міцності і добробуту. А в часи війни ще й способом виживання і забезпечення економічної самодостатності, – заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку.

Закон України №1977-IX,  який вносить зміни до Закону Про публічні закупівлі в частині вимог до ступеня локалізації виробництва, набрав чинності 14 липня 2022 року.

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Фото: Дмитро Кисилевський

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Верховна Рада IX скликання, держзакупівлі, Економіка України, Народний депутат
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