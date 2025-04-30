Как ВПЛ сменить банк для получения пенсионных выплат: порядок действий

До недавнего времени внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине, которые получали пенсионные выплаты, были вынуждены пользоваться услугами исключительно АО Ощадбанк. Это создавало определенные неудобства и ограничивало их выбор в финансовом обслуживании.

Факты ICTV узнавали, можно ли сменить банк для получения выплат ВПЛ и как это сделать.

Можно ли сменить банк для получения выплат ВПЛ пенсионерам

Начиная с 20 марта 2025 года, вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины №299 от 11 февраля 2025 года О некоторых особенностях выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) и страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности.

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Согласно этому документу, внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые получают пенсию через АО Ощадбанк, получили право самостоятельно выбирать другой уполномоченный банк для получения своих пенсионных выплат.

Иными словами, пенсионеры из числа ВПЛ больше не обязаны пользоваться исключительно Ощадбанком — они могут перевести свою пенсию в любой из банков, которые уполномочены на обслуживание таких выплат.

Как ВПЛ сменить банк для получения выплат: способы

Чтобы сменить банк, пенсионеру необходимо подать соответствующее заявление в орган Пенсионного фонда Украины. В этом заявлении следует указать название выбранного банка и банковские реквизиты нового счета для зачисления пенсии.

Как сменить банк для получения выплат ВПЛ пенсионерам:

лично обратившись в любой удобный сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

онлайн через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Источник : Пенсионный фонд

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