Як ВПО змінити банк для отримання пенсійних виплат: порядок дій

Донедавна внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні, які отримували пенсійні виплати, були змушені користуватися послугами виключно АТ Ощадбанк. Це створювало певні незручності та обмежувало їхній вибір у фінансовому обслуговуванні.

Факти ICTV дізнавалися, чи можна змінити банк для отримання виплат ВПО та як це зробити.

Чи можна змінити банк для отримання виплат ВПО пенсіонерам

Починаючи з 20 березня 2025 року, набула чинності постанова Кабінету Міністрів України №299 від 11 лютого 2025 року Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

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Відповідно до цього документа, внутрішньо переміщені особи (ВПО), які отримують пенсію через АТ Ощадбанк, отримали право самостійно обирати інший уповноважений банк для отримання своїх пенсійних виплат.

Іншими словами, пенсіонери з числа ВПО більше не зобов’язані користуватися виключно Ощадбанком — вони можуть перевести свою пенсію до будь-якого з банків, які уповноважені на обслуговування таких виплат.

Як ВПО змінити банк для отримання виплат: способи

Щоб змінити банк, пенсіонеру необхідно подати відповідну заяву до органу Пенсійного фонду України. У цій заяві слід зазначити назву обраного банку та банківські реквізити нового рахунку для зарахування пенсії.

Як змінити банк для отримання виплат ВПО пенсіонерам:

особисто звернувшись до будь-якого зручного сервісного центру Пенсійного фонду України;

онлайн через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Джерело : Пенсійний фонд

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