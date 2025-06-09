Сколько будет пенсии при зарплате в 20 000 гривен: пример расчета

Размер пенсии по возрасту в Украине определяется индивидуально для каждого гражданина при ее назначении и зависит от нескольких ключевых факторов.

Наиболее значимыми из них являются страховой стаж и уровень заработной платы будущего пенсионера.

Факты ICTV узнавали, какая будет пенсия при зарплате 20 000 гривен.

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Как рассчитывается размер пенсии

Общее правило простое: чем выше официальный заработок и длиннее период уплаты страховых взносов, тем больше будет пенсия в будущем.

Эксперт по пенсионному делу Сергей Коробкин объяснил Фактам ICTV нюансы расчета пенсии.

По его словам, основная формула прописана в ст. 27 закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании:

П = Зп × Кс

Где:

П – размер пенсии;

Зп – заработная плата (доход) застрахованного лица, которая определяется как произведение средней зарплаты по стране за последние три года перед назначением пенсии и индивидуального коэффициента зарплаты пенсионера;

Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица.

Средняя зарплата (Зп) – это показатель средней заработной платы за последние три года, предшествовавшие назначению пенсии, с которой уплачивались страховые взносы.

Индивидуальный коэффициент зарплаты – это сумма соотношений зарплаты конкретного лица в определенном месяце к средней зарплате по Украине за тот же месяц.

Этот коэффициент рассчитывается за все годы работы, начиная с 1 июля 2 000 года и до момента назначения пенсии.

Влияние стажа на размер пенсии

Для выхода на пенсию в 60 лет в 2025 году необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа (Кс) рассчитывается как количество месяцев общего стажа, разделенное на 1 200.

Грубо говоря, за каждый год стажа добавляется примерно 1% от зарплаты. Например, 30 лет стажа соответствуют коэффициенту около 0.3 (30%), 40 лет – 0.4 (40%) и т. д.

На какую пенсию рассчитывать при зарплате 20 000 гривен

Точно рассчитать пенсию сложно из-за необходимости учета индивидуального коэффициента зарплаты за весь период работы (с 2 000 года), а также показателей средней зарплаты по стране за предыдущие годы.

Чтобы посчитать, какой будет пенсия при зарплате 20 000 гривен, можно сделать приблизительный расчет.

На сайте ПФУ указано, что в 2025 году для расчета пенсии учитывается средний размер заработной платы в Украине, с которой уплачивались страховые взносы в течение трех предыдущих лет – 2022, 2023 и 2024.

Этот показатель составляет 15 057,09 гривен и используется как базовый ориентир при определении размера пенсионных выплат.

Если ваша зарплата за апрель составляет 20 000 гривен, а средняя по стране за апрель зарплата 19 856 гривен 19 копеек (данные ПФУ), то за такой месяц ваш коэффициент будет 20 000 ÷ 19856,19 = 1,01.

Так вот таких коэффициентов будет много, то есть по одному за каждый месяц работы.

Но для расчета пенсии берется среднее значение этого коэффициента за весь период работы с 2 000 года. Пусть это будет 1.1 за все месяцы подсчета.

Возьмем для примера 35 лет стажа, что соответствует требованиям для выхода на пенсию.

Кс (коэффициент стажа) ÷ 35 лет × 1% = 0.35 (или 35 лет × 12 месяцев ÷ 1200 = 0.35).

Зп_средняя × Индивидуальный коэффициент зарплаты = 15 057,09 грн × 1.1 = 16 563 грн.

Размер пенсии (П): Зп × Кс = 16 563 грн × 0.35 = 5 796 грн.

Этот расчет является очень приблизительным, поскольку индивидуальный коэффициент зарплаты может значительно отличаться в зависимости от соотношения вашей зарплаты и средней по стране за каждый месяц с 2000 года.

Показатель средней зарплаты за три года, предшествующих назначению пенсии (Зп_средняя), может меняться в зависимости от года выхода на пенсию.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) регулярно публикует данные об уровне средней зарплаты в Украине за каждый месяц с 2 000 года. Для точного расчета необходимо использовать эти официальные данные.

Таким образом, при зарплате 20 000 гривен и стаже 35 лет пенсия может составлять около 5 796 гривен.

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