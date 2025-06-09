Скільки буде пенсії при зарплаті в 20 000 гривень: приклад розрахунку

Розмір пенсії за віком в Україні визначається індивідуально для кожного громадянина під час її призначення і залежить від кількох ключових факторів.

Найбільш значущими з них є страховий стаж і рівень заробітної плати майбутнього пенсіонера.

Факти ICTV дізнавалися, яка буде пенсія при зарплаті 20 000 гривень.

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Як розраховується розмір пенсії

Загальне правило просте: що вищий офіційний заробіток і довший період сплати страхових внесків, то більшою буде пенсія в майбутньому.

Експерт із пенсійної справи Сергій Коробкін пояснив Фактам ICTV нюанси розрахунку пенсії.

За його словами, основна формула прописана в ст. 27 закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування:

П = Зп × Кс

Де:

П – розмір пенсії;

Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи, яка визначається як добуток середньої зарплати по країні за останні три роки перед призначенням пенсії та індивідуального коефіцієнта зарплати пенсіонера;

Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.

Середня зарплата (Зп) – це показник середньої заробітної плати за останні три роки, що передували призначенню пенсії, з якої сплачувалися страхові внески.

Індивідуальний коефіцієнт зарплати – це сума співвідношень зарплати конкретної особи в певному місяці до середньої зарплати по Україні за той самий місяць.

Цей коефіцієнт розраховується за всі роки роботи, починаючи з 1 липня 2000 року і до моменту призначення пенсії.

Вплив стажу на розмір пенсії

Для виходу на пенсію в 60 років у 2025 році необхідно мати не менше 32 років страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу (Кс) розраховується як кількість місяців загального стажу, поділена на 1 200.

Грубо кажучи, за кожен рік стажу додається приблизно 1% від зарплати. Наприклад, 30 років стажу відповідають коефіцієнту близько 0.3 (30%), 40 років – 0.4 (40%) тощо.

На яку пенсію розраховувати при зарплаті 20 000 гривень

Точно розрахувати пенсію складно через необхідність врахування індивідуального коефіцієнта зарплати за весь період роботи (з 2000 року), а також показників середньої зарплати по країні за попередні роки.

Щоб порахувати, якою буде пенсія при зарплаті 20 000 гривень, можна зробити приблизний розрахунок.

На сайті ПФУ зазначено, що у 2025 році для розрахунку пенсії враховується середній розмір заробітної плати в Україні, з якої сплачувалися страхові внески протягом трьох попередніх років – 2022, 2023 і 2024.

Цей показник становить 15 057,09 гривень і використовується як базовий орієнтир під час визначення розміру пенсійних виплат.

Якщо ваша зарплата за квітень становить 20 000 гривень, а середня по країні за квітень зарплата 19 856 гривень 19 копійок (дані ПФУ), то за такий місяць ваш коефіцієнт буде 20 000 : 19 856,19=1,01.

Таких коефіцієнтів буде багато, тобто по одному за кожен місяць роботи.

Але для розрахунку пенсії враховується середнє значення цього коефіцієнта за весь період роботи з 2000 року. Нехай це буде 1.1 за всі місяці підрахунку.

Візьмемо для прикладу 35 років стажу, що відповідає вимогам для виходу на пенсію.

Кс (коефіцієнт стажу) : 35 років × 1% = 0.35 (або 35 років × 12 місяців ÷ 1 200 = 0.35).

Зп_середня × Індивідуальний коефіцієнт зарплати = 15 057,09 грн × 1.1 = 16 563 грн.

Розмір пенсії (П): Зп × Кс = 16 563 грн × 0.35 = 5 796 грн.

Цей розрахунок є дуже приблизними, оскільки індивідуальний коефіцієнт зарплати може значно відрізнятися залежно від співвідношення вашої зарплати та середньої по країні за кожен місяць з 2 000 року.

Показник середньої зарплати за три роки, що передують призначенню пенсії (Зп_середня), може змінюватися залежно від року виходу на пенсію.

Пенсійний фонд України (ПФУ) регулярно публікує дані про рівень середньої зарплати в Україні за кожен місяць з 2 000 року. Для точного розрахунку необхідно використовувати ці офіційні дані.

Тож за зарплати 20 000 гривень і стажу 35 років пенсія може становити близько 5 796 гривень.

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