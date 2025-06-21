Бензин в Украине подорожал на 4 грн и это не предел

Цены на бензин в Украине поднялись на 4 гривны за литр.

Это произошло в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке, в частности между Израилем и Ираном.

Об этом Фактам ICTV эксклюзивно рассказал экономист, руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Цены на бензин в Украине выросли на 4 гривны

С сегодняшнего дня, к примеру, цены на бензин на заправке ОККО такие:

95-й бензин стоит 61.99;

бензин марки 96-PLUS стоит 64.99;

а дизельное топливо от 58.99 за литр.

Эксперт отметил, что Украина не является нефтяной страной и не может обеспечить потребности в бензине самостоятельно.

Поэтому цены на горючее формируются в соответствии с ценами на мировом рынке.

— У нас есть прямая зависимость цены на нефть и цены на нефтепродукты. Лаг между моментом их поднятия, как правило, дней 20. Ну вот, пожалуйста, действительно на 4 гривны выросло. Это грубо где-то 8-9% роста, — пояснил Пендзин.

По словам эксперта, цены на нефтепродукты в Украине еще будут расти, ведь стоимость нефти в мире уже повысилась на 13%. Он прогнозирует дальнейшее подорожание топлива до 10-12%.

Причины роста цены на бензин

Причиной роста, по его словам, является напряжение в регионе Персидского залива.

— Персидский залив является местом, где формируются наибольшие объемы предложения нефти. Ормузский пролив — через него идет 25% мирового трафика нефти. Любые проблемы в этом регионе ведут к резкому росту цен. Иран — это одна из стран, которая добывает большие объемы нефти. Так что все абсолютно логично, — подчеркнул Пендзин.

Относительно перспектив дальнейшего подорожания, экономист отметил, что цена на бензин в Украине может вырасти еще на 2 гривны.

— Еще есть запас роста максимум на 2 гривны за литр. Но все зависит от динамики цен на нефть на мировом рынке, — отметил экономист.

Напомним, 13 июня, после того, как Израиль нанес ряд ударов по Ирану в мире, выросла цена на нефть на 13%.

Цена добываемой в Северном море нефти марки Brent превысила $78.

Как отметили журналисты Bloomberg, рост цены на нефть до 13% – это самый крупный внутридневный скачок с марта 2022 года.

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