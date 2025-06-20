Де розташована Ормузька протока та як її блокування вплине на нафтовий ринок

Іран розглядає можливість перекриття Ормузької протоки як один із варіантів відповіді на дії своїх противників. Раніше влада країни вже неодноразово заявляла про ймовірність закриття протоки у разі зростання західного тиску.

Факти ICTV дізнавалися, що буде, якщо Іран перекриє Ормузьку протоку та як це вплине на нафтовий ринок.

Іран погрожує перекриттям Ормузької протоки

За даними Reuters, у середу, 18 червня, окремі комерційні судна почали уникати іранських територіальних вод поблизу Ормузької протоки, що свідчить про занепокоєння в судноплавній сфері.

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Член президії парламентського Комітету з національної безпеки Ірану Бехнам Саїді заявив, що Іран має цілу низку варіантів реагування на ворожі дії, і одним із них може стати перекриття Ормузької протоки — залежно від розвитку подій.

Водночас інший депутат, Алі Яздіха, зауважив, що поки життєво важливі національні інтереси Ірану не опиняться під прямою загрозою, країна дозволятиме вільне судноплавство в регіоні.

Водночас він попередив, що якщо США відкрито вступлять у збройний конфлікт на боці Ізраїлю, то Іран вважатиме правомірним перекриття шляху для західної нафтової торгівлі як форму тиску на Вашингтон і його союзників.

Яздіха також додав, що наразі Іран утримується від таких дій, оскільки стабільне судноплавство в Ормузькій протоці є вигідним не лише регіональним країнам, а й багатьом державам світу.

Де розташована Ормузька протока

Ормузька протока розташована на південному сході Близького Сходу, між Іраном на півночі та Оманом і Об’єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) на півдні. Вона з’єднує Перську затоку з Оманською затокою, а далі — з Аравійським морем і Індійським океаном.

Ормузька протока простягається на 195 км у довжину, а її ширина змінюється в межах від 55 до 95 км.

Середня глибина становить приблизно 27,5 м, тоді як у найглибшому місці вона сягає 229 м. Серед основних портів, розташованих поблизу протоки, — Бендер-Аббас (Іран) та Ель-Хасаб (Оман).

Протока є важливою точкою на шляху між нафтовидобувними країнами Перської затоки (Ірак, Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ) та світовими ринками.

Кому належить Ормузька протока

Ормузька протока територіально поділена між трьома державами. Її північне узбережжя перебуває під контролем Ірану, тоді як південна частина прилягає до Об’єднаних Арабських Еміратів і до оманського напіванклаву.

Іран контролює північне узбережжя протоки.

ОАЕ володіє південним узбережжям.

Оман має у своєму складі півострів Мусандам — напіванклав, що виходить до південного берега Ормузької протоки.

Чим важлива Ормузька протока

Ормузька протока має ключове стратегічне значення, адже через неї проходить велика частина глобальних постачань нафти та природного газу. Вона з’єднує Перську затоку з Оманською затокою і відкритим океаном, слугуючи єдиним морським маршрутом для експорту нафти з більшості країн Близького Сходу.

Через протоку транспортується приблизно 20-30% світового морського експорту нафти, а також значні обсяги скрапленого природного газу. Саме це робить Ормузьку протоку надзвичайно важливою для глобальної енергетичної стабільності.

Будь-яке порушення судноплавства в цьому регіоні може мати серйозні наслідки для світової економіки, спричинивши стрімке зростання цін на нафту та інші енергоносії.

Вплив перекриття Ормузької протоки на ціни на нафту

У коментарі для Фактів ICTV, аналітик ExPro Consulting Михайло Свищо зазначив, що перекриття Ормузької протоки зумовить помітне зростання цін на нафту на світових ринках – за різними оцінками, до $120-130/барель.

– Наразі незрозуміло, наскільки Іран має реальну можливість перекрити Ормузьку протоку. Незважаючи на погрози, її жодного разу не перекривали. По-перше, сама протока доволі широка, що ускладнює фізичну блокаду. По-друге, нафту та LNG через протоку отримують як європейські, так і азійські покупці, зокрема Китай, що є основним покупцем іранської нафти. Закриття протоки вдарить по самому Ірану та спричинить погіршення відносин із країнами, аж до нових санкцій, – зазначив Михайло Свищо.

За словами аналітика, існують нафтопроводи, що дають змогу переправляти нафту в обхід Ормузької протоки. Це, звичайно, дорожче, але можливо. Також ОПЕК в останні місяці збільшує обсяги видобутку нафти, а світові нафтові резерви на високому рівні, що пом’якшить вплив на ціни будь-яких дій Ірану.

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