Бензин в Україні здорожчав на 4 грн і це не межа

Ціни на бензин в Україні піднялися на 4 гривні за літр.

Це сталося внаслідок ескалації конфлікту на Близькому Сході, зокрема між Ізраїлем та Іраном.

Про це Фактам ICTV ексклюзивно розповів економіст, керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Ціни на бензин в Україні зросли на 4 гривні

Від сьогодні, до прикладу, ціни на бензин заправці ОККО такі:

95-й бензин вартує 61.99;

бензин марки 96-PLUS вартує 64.99;

а дизельне пальне від 58.99 за літр.

Експерт зауважив, що Україна не є нафтовою країною і не може забезпечити потреби у бензині самостійно.

Тому ціни на пальне формуються відповідно до світових.

– У нас є пряма залежність ціни на нафту і ціни на нафтопродукти. Лаг між моментом підняття, як правило, днів 20. Ну от, будь ласка, дійсно на 4 гривні зросло. Це грубо десь 8-9% росту, — пояснив Пендзин.

За словами експерта, ціни на нафтопродукти в Україні ще зростатимуть, адже ціна на нафту у світі вже підвищилася на 13%. Він прогнозує подальше здорожчання пального до 10-12%.

Причини зростання ціни на бензин

Причиною зростання, за його словами, є напруження в регіоні Перської затоки.

– Перська затока є місцем, де формуються найбільші обсяги пропозиції нафти. Ормузька протока — через неї йде 25% світового трафіку нафти. Будь-які проблеми в цьому регіоні ведуть до різкого зростання цін. Іран — це одна з країн, яка видобуває великі обсяги нафти. Отже, все абсолютно логічно, — наголосив Пендзин.

Щодо перспектив подальшого здорожчання, економіст зауважив, що ціна на бензин в Україні може зрости ще на 2 гривні.

– Ще є запас росту максимум на 2 гривні за літр. Але все залежить від динаміки цін на нафту на світовому ринку, – зауважив економіст.

Нагадаємо, 13 червня, після того, як Ізраїль завдав низки ударів по Ірану у світі зросла ціна на нафту на 13%.

Ціна нафти марки Brent, яка видобувається у Північному морі, перевищила $78.

Як зазначили журналісти Bloomberg, зростання ціни на нафту до 13% – це найбільший внутрішньоденний стрибок із березня 2022 року.

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