Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Тихановский заявил о поддержке Украины и объяснил, почему ездил в оккупированный Крым
Отдал бы жизнь на фронте, чтобы отмыть гадость: что заявил подозреваемый в убийстве семилетней Соломии Тарасюк
Кто покинул проект МастерШеф 15 в 17-м выпуске в шаге от финала: все детали
Почему в Одессе так много божьих коровок и откуда они взялись
Покушение на Зеленского: президента Украины хотели убить в аэропорту Польши
Юлия Гайдук, редакторка ленты
3 мин.

Какие цены на топливо в Украине в июне 2025 года: актуальные данные

ціна на бензин в Україні
Фото: Pixabay

Цены на топливо в Украине постоянно меняются из-за глобальных событий, в частности из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Такие геополитические факторы напрямую влияют на стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза на украинских заправках.

В июне наблюдалось повышение цены на нефть более чем на 15%. Это привело к подъему оптовых цен на бензин и дизельное топливо в Европе. В Украине цены на бензин также поднялись на 4 грн за 1 л.

Какие цены на топливо на АЗС Украины сейчас, во второй половине июня 2025 года, — читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Цены на топливо в Украине в июне 2025

По данным Консалтинговой группы А-95 по состоянию на 27 июня 2025 года, текущие цены на топливо на АЗС Украины такие:

  • А-95+ — 63,12 грн/л;
  • А-95 — 58,91 грн/л;
  • А-92 — 57,44 грн/л;
  • дизельное топливо (ДТ) — 55,96 грн/л;
  • газ — 34,53 грн/л.

Итак, цена на бензин в Украине составляет примерно 59-63 грн/л, дизель — 56-58 грн/л, газ — 34-36 грн/л.

Цены на топливо на заправках в Киевской области по состоянию на 27 июня 2025 года следующие:

ціни на паливо

Фото: Minfin

Читайте также
Бензин в Украине подорожал на 4 грн и это не предел
Бензин здорожчав на 4 гривні

Связанные темы:

паливоЦінаЦены на бензин
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь