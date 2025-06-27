Какие цены на топливо в Украине в июне 2025 года: актуальные данные

Цены на топливо в Украине постоянно меняются из-за глобальных событий, в частности из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Такие геополитические факторы напрямую влияют на стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза на украинских заправках.

В июне наблюдалось повышение цены на нефть более чем на 15%. Это привело к подъему оптовых цен на бензин и дизельное топливо в Европе. В Украине цены на бензин также поднялись на 4 грн за 1 л.

Какие цены на топливо на АЗС Украины сейчас, во второй половине июня 2025 года, — читайте в материале Фактов ICTV.

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Цены на топливо в Украине в июне 2025

По данным Консалтинговой группы А-95 по состоянию на 27 июня 2025 года, текущие цены на топливо на АЗС Украины такие:

А-95+ — 63,12 грн/л;

А-95 — 58,91 грн/л;

А-92 — 57,44 грн/л;

дизельное топливо (ДТ) — 55,96 грн/л;

газ — 34,53 грн/л.

Итак, цена на бензин в Украине составляет примерно 59-63 грн/л, дизель — 56-58 грн/л, газ — 34-36 грн/л.

Цены на топливо на заправках в Киевской области по состоянию на 27 июня 2025 года следующие:

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