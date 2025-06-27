Які ціни на пальне в Україні в червні 2025 року: актуальні дані

Ціни на пальне в Україні постійно змінюються через глобальні події, зокрема через ескалацію конфлікту на Близькому Сході. Такі геополітичні чинники безпосередньо впливають на вартість бензину, дизельного пального та автогазу на українських заправках.

У червні спостерігалося підвищення ціни на нафту на понад 15%. Це спричинило підняття гуртових цін на бензин і дизельне пальне у Європі. В Україні ціни на бензин також піднялися на 4 грн за 1 л.

Які ціни на пальне на АЗС України зараз, у другій половині червня 2025 року, — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Ціни на пальне в Україні у червні 2025

За даними Консалтингової групи А‑95 станом на 27 червня 2025 року, поточні ціни на пальне на АЗС України такі:

А-95+ — 63,12 грн/л;

А-95 — 58,91 грн/л;

А-92 — 57,44 грн/л;

дизельне пальне (ДП) — 55,96 грн/л;

газ — 34,53 грн/л.

Отже, ціна на бензин в Україні приблизно 59-63 грн/л, дизель — 56-58 грн/л, газ — 34-36 грн/л.

Ціни на пальне на заправках у Київській області станом на 27 червня 2025 року такі:

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.