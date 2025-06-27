Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Тихановський заявив про підтримку України та пояснив, чому їздив в окупований Крим
Віддав би життя на фронті, щоб відмити гидоту: що заявив підозрюваний у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк
Хто залишив проєкт МастерШеф 15 у 17-му випуску за крок до фіналу: усі деталі
Чому в Одесі так багато сонечок і звідки вони взялися
Замах на Зеленського: президента України хотіли вбити в аеропорту Польщі
Юлія Гайдук, редакторка стрічки
3 хв.

Які ціни на пальне в Україні в червні 2025 року: актуальні дані

ціна на бензин в Україні
Фото: Pixabay

Ціни на пальне в Україні постійно змінюються через глобальні події, зокрема через ескалацію конфлікту на Близькому Сході. Такі геополітичні чинники безпосередньо впливають на вартість бензину, дизельного пального та автогазу на українських заправках.

У червні спостерігалося підвищення ціни на нафту на понад 15%. Це спричинило підняття гуртових цін на бензин і дизельне пальне у Європі. В Україні ціни на бензин також піднялися на 4 грн за 1 л.

Які ціни на пальне на АЗС України зараз, у другій половині червня 2025 року, — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Ціни на пальне в Україні у червні 2025

За даними Консалтингової групи А‑95 станом на 27 червня 2025 року, поточні ціни на пальне на АЗС України такі:

  • А-95+ — 63,12 грн/л;
  • А-95 — 58,91 грн/л;
  • А-92 — 57,44 грн/л;
  • дизельне пальне (ДП) — 55,96 грн/л;
  • газ — 34,53 грн/л.

Отже, ціна на бензин в Україні приблизно 59-63 грн/л, дизель — 56-58 грн/л, газ — 34-36 грн/л.

Ціни на пальне на заправках у Київській області станом на 27 червня 2025 року такі:

ціни на паливо

Фото: Minfin

Читайте також
Бензин в Україні здорожчав на 4 грн і це не межа
Бензин здорожчав на 4 гривні

Пов'язані теми:

паливоЦінаЦіни на бензин
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь