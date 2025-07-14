Виплата при народженні дитини зросте до 50 тис. грн — уряд

До 50 тис. грн зможуть отримати батьки новонароджених – уряд готує проєкт закону, який передбачає суттєве збільшення державної допомоги для родин з дітьми.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Що відомо про підвищення виплат до та після народження дитини

Ініціатива є частиною нової філософії держави на всіх етапах виховання дитини.

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– Ми не просто додаємо нові виплати чи змінюємо їхній механізм. Ми впроваджуємо нову філософію державної підтримки – у центрі уваги людина, її потреби та можливості, – наголосив голова уряду.

Згідно з рішенням Кабміну, відтепер одноразова допомога при народженні дитини зросте до 50 тис. грн – це найбільший показник за останні роки.

Наразі розмір виплати становить 41 280 грн, спочатку видають 10,3 тис. грн, а решту суми – по 860 грн протягом 36 місяців.

Крім того, жінки, які народили дитину, але не мають трудового стажу, отримуватимуть 7 тис. грн щомісяця. До цього породіллі отримували менше одної тисячі.

Зміни планують також впровадити й до щомісячних виплат на догляд за дитиною до одного року.Точний розмір грошової допомоги буде встановлено пізніше.

Молоді батьки або опікуни новонароджених, як і раніше, зможуть вибрати Пакунок малюка або грошову компенсацію. Наприклад, у 2024 році на одну дитину родина мала можливість отримати 7 689 грн.

Найближчим часом Міністерство соціальної політики має оголосити про зміни щодо законопроєкту, а також усі деталі процедури подання заявок.

Джерело: Денис Шмигаль

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