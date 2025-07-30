Зеленский подписал закон о ПЧП: что он меняет

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который открывает путь к полноценному запуску механизма публично-частного партнерства (ПЧП) в Украине. Это решение станет ключевым для привлечения инвестиций в восстановление страны.

Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Почему важен механизм публично-частного партнерства

По словам министра, принятие этого закона стало результатом длительных усилий украинской стороны, переговоров с иностранными партнерами и потенциальными инвесторами.

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Вопрос реформирования ПЧП неоднократно поднимался во время таких обсуждений.

— Восстановление Украины не может происходить только за счет бюджетных денег. Во всем мире инфраструктуру строят в партнерстве с бизнесом и донорами. И ПЧП — именно тот механизм, который позволяет привлечь частных инвесторов в действительно крупные стратегические проекты, или меньшие, но важные, — отметил Соболев.

Министр напомнил, что концепция публично-частного партнерства существовала в Украине уже давно, но фактически не функционировала: за все время было заключено только два крупных концессионных договора.

— Поэтому благодаря законодательным изменениям мы рассчитываем, что механизм ПЧП наконец заработает и бюрократия уже не будет помехой на пути инвестиций, — заявил министр.

— Мы ставили себе цель построить систему, которая позволит привлечь частные средства в восстановление, модернизировать страну, и при этом сохранить все стратегические активы в собственности государства. И похоже, наконец нам это удалось, — добавил Соболев.

В ближайшие годы это решение может дать старт проектам стоимостью миллионы долларов в таких сферах, как морские порты, медицинские учреждения и другие объекты муниципальной инфраструктуры.

Что меняет закон о ПЧП

Больше участников. К участию в ПЧП теперь могут участвовать не только органы власти, но и государственные компании и предприятия.

Смешанные источники финансирования. Частные инвестиции теперь можно сочетать с донорскими средствами. Это уменьшает риски для бизнеса и делает проекты более привлекательными.

Гарантии для инвесторов. Государство гарантирует стабильность условий договоров, даже в случае изменения законодательства, а также защиту прав инвесторов и четкие механизмы компенсации.

Британская модель. Инвестор строит объект за собственные средства, а государство или община выплачивают ему компенсацию поэтапно после ввода объекта в эксплуатацию. Это позволяет реализовывать больше проектов при ограниченных бюджетах.

Упрощение для малых проектов. Подготовка проектов до €5,5 млн сокращается с 19 до 12 месяцев. Это позволяет общинам быстрее запускать важные локальные инициативы.

Особые условия для жилищного восстановления. Упрощены процедуры строительства жилья и инфраструктуры на условиях концессий. Земля может передаваться инвестору, а право собственности на квартиры — непосредственно людям, которые потеряли дома.

Цифровизация процесса. Внедряется электронная торговая система для концессионных проектов по стандартам ЕС. С момента объявления конкурса до подписания договора обеспечивается прозрачность и уменьшение коррупционных рисков.

В каких сферах закон о ППП позволит запускать новые проекты.

Транспорт: морские порты, платные дороги (толлинг), аэропорты.

Энергетика: объекты из возобновляемых источников энергии, системы хранения энергии.

Муниципальная инфраструктура: теплоснабжение, водоснабжение, обращение с отходами.

Здравоохранение: строительство современных больниц и реабилитационных центров.

Социальная инфраструктура: доступное жилье, школы, культурные учреждения.

Фото: Алексей Соболев

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