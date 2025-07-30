Зеленський підписав закон про ППП: що він змінює

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який відкриває шлях до повноцінного запуску механізму публічно-приватного партнерства (ППП) в Україні. Це рішення стане ключовим для залучення інвестицій у відбудову країни.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Чому важливий механізм публічно-приватного партнерства

За словами міністра, ухвалення цього закону стало результатом тривалих зусиль української сторони, перемовин з іноземними партнерами та потенційними інвесторами.

Зараз дивляться

Питання реформування ППП неодноразово порушувалося під час таких обговорень.

– Відновлення України не може відбуватися лише за рахунок бюджетних грошей. В усьому світі інфраструктуру будують в партнерстві з бізнесом та донорами. І ППП – саме той механізм, який дозволяє залучити приватних інвесторів у справді великі стратегічні проєкти, або менші, але важливі, – зазначив Соболев.

Міністр нагадав, що концепція публічно-приватного партнерства існувала в Україні вже давно, але фактично не функціонувала: за увесь час було укладено лише два великі концесійні договори.

– Тому завдяки законодавчим змінам ми розраховуємо, що механізм ППП нарешті запрацює і бюрократія вже не буде завадою на шляху інвестицій, – заявив міністр.

– Ми ставили собі за мету побудувати систему, яка дозволить залучити приватні кошти у відбудову, модернізувати країну, і при цьому зберегти всі стратегічні активи у власності держави. І схоже, нарешті нам це вдалося, – додав Соболев.

У найближчі роки це рішення може дати старт проєктам вартістю мільйони доларів у таких сферах, як морські порти, медичні заклади та інші об’єкти муніципальної інфраструктури.

Що змінює закон про ППП

Більше учасників. До участі в ППП тепер можуть долучатися не лише органи влади, а й державні компанії та підприємства.

Змішані джерела фінансування. Приватні інвестиції тепер можна поєднувати з донорськими коштами. Це зменшує ризики для бізнесу і робить проєкти привабливішими.

Гарантії для інвесторів. Держава гарантує стабільність умов договорів, навіть у разі зміни законодавства, а також захист прав інвесторів і чіткі механізми компенсації.

Британська модель. Інвестор будує об’єкт за власні кошти, а держава або громада виплачують йому компенсацію поетапно після введення об’єкта в експлуатацію. Це дозволяє реалізовувати більше проєктів за обмежених бюджетів.

Спрощення для малих проєктів. Підготовка проєктів до €5,5 млн скорочується з 19 до 12 місяців. Це дає змогу громадам швидше запускати важливі локальні ініціативи.

Особливі умови для житлової відбудови. Спрощено процедури будівництва житла й інфраструктури на умовах концесій. Земля може передаватися інвестору, а право власності на квартири – безпосередньо людям, які втратили домівки.

Цифровізація процесу. Впроваджується електронна торговельна система для концесійних проєктів за стандартами ЄС. Від моменту оголошення конкурсу до підписання договору забезпечується прозорість і зменшення корупційних ризиків.

В яких сферах закон про ППП дозволить запускати нові проєкти

Транспорт: морські порти, платні дороги (толінг), аеропорти.

Енергетика: об’єкти з відновлюваних джерел енергії, системи зберігання енергії.

Муніципальна інфраструктура: теплопостачання, водопостачання, поводження з відходами.

Охорона здоров’я: будівництво сучасних лікарень і реабілітаційних центрів.

Соціальна інфраструктура: доступне житло, школи, культурні установи.

Фото: Олексій Соболев

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