Выплата оздоровительных для учителей в 2025 году: размер и порядок начисления

В Украине даже в условиях войны педагогические и научно-педагогические работники имеют право на дополнительную единовременную материальную помощь во время отпуска на оздоровление.

О размере выплат оздоровительных пособий для учителей в 2025 году и о том, кто может получить такую поддержку — читайте в нашем материале.

Правила выплаты оздоровительных для педагогов в 2025 году

По информации Государственной службы Украины по вопросам труда, педагогические работники действительно имеют право на материальную помощь на оздоровление во время ежегодного отпуска. Действующее законодательство не предусматривает отмену этой нормы даже во время военного положения.

Согласно части 1 статьи 57 закона Об образовании, каждый педагогический и научно-педагогический работник имеет право на единовременную помощь в виде оздоровительных выплат для учителей в 2025 году.

Оздоровительные выплаты для учителей, размер:

Размер оздоровительных выплат для учителей является фиксированным и равен должностному окладу (ставке зарплаты) педагога.

При этом не учитывается недельная или годовая учебная нагрузка, а также объем выполняемой работы.

В сумму выплаты включаются все повышения, касающиеся оплаты труда конкретного работника.

Выплаты оздоровительных для педагогов на пенсии

В постановление Кабинета министров Украины № 78, которое регулирует порядок выплат пособий на оздоровление педагогическим работникам, были внесены некоторые изменения.

В частности, пособие на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска выплачивается педагогическим и научно-педагогическим работникам по основному месту работы в размере месячного должностного оклада (ставки заработной платы) независимо от недельной (годовой) учебной нагрузки или объема выполняемой работы.

Что касается учителей-пенсионеров, работающих по срочным трудовым договорам, они также имеют право на отпуск и начисление оздоровительных выплат.

В таком случае предоставляют ежегодный основной отпуск по графику учреждения и выплачивают пособие на оздоровление в размере месячного должностного оклада. Если отпуск полностью или частично выходит за пределы срока договора, то договор продлевают до окончания отпуска.

Для педагогов с неполной нагрузкой закон четко не определяет размер выплаты, но обычно она начисляется в размере ставки зарплаты.

Кроме того, при наличии достаточного зарплатного фонда и соответствующего решения в смете материальную помощь можно предоставлять и другим работникам учебных заведений, которые не занимают педагогических или научно-педагогических должностей. При этом сумма не должна превышать одного должностного оклада в год.

