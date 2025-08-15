Виплата оздоровчих для вчителів у 2025 році: розмір та порядок нарахування

В Україні навіть в умовах війни педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на додаткову одноразову матеріальну допомогу під час відпустки на оздоровлення.

Про розмір оздоровчих виплат для вчителів у 2025 році та хто може отримати таку підтримку — читайте в нашому матеріалі.

Правила виплати оздоровчих для педагогів у 2025 році

За інформацією Державної служби України з питань праці, педагогічні працівники дійсно мають право на матеріальну допомогу на оздоровлення під час щорічної відпустки. Чинне законодавство не передбачає скасування цієї норми навіть під час воєнного стану.

Зараз дивляться

Згідно з частиною 1 статті 57 закону Про освіту, кожен педагогічний та науково-педагогічний працівник має право на одноразову допомогу у вигляді оздоровчих виплат для вчителів у 2025 році.

Оздоровчі виплати для вчителів, розмір:

Розмір виплат оздоровчих для вчителів є фіксованим і дорівнює посадовому окладу (ставці зарплати) педагога.

При цьому не враховується тижневе чи річне навчальне навантаження, а також обсяг виконуваної роботи.

У суму виплати включають усі підвищення, що стосуються оплати праці конкретного працівника.

Виплати оздоровчих для педагогів на пенсії

У постанову Кабінету міністрів України № 78, яка регулює порядок виплат допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам, були внесені певні зміни.

Зокрема, допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки виплачується педагогічним та науково-педагогічним працівникам за основним місцем роботи в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) незалежно від тижневого (річного) навчального навантаження або обсягу роботи, що виконується.

Що стосується вчителів-пенсіонерів, які працюють за строковими трудовими договорами, вони також мають право на відпустку та нарахування оздоровчих виплат.

У такому разі надають щорічну основну відпустку за графіком закладу та виплачують допомогу на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу. Якщо відпустка повністю або частково виходить за межі терміну договору, то договір продовжують до завершення відпустки.

Для педагогів з неповним навантаженням закон чітко не визначає розмір виплати, але зазвичай вона нараховується в розмірі ставки зарплати.

Крім того, за наявності достатнього зарплатного фонду та відповідного рішення в кошторисі матеріальну допомогу можна надавати й іншим працівникам закладів освіти, які не займають педагогічних або науково-педагогічних посад. Сума не повинна перевищувати одного посадового окладу на рік.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.