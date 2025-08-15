Виплата оздоровчих для вчителів у 2025 році: розмір та порядок нарахування
В Україні навіть в умовах війни педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на додаткову одноразову матеріальну допомогу під час відпустки на оздоровлення.
Про розмір оздоровчих виплат для вчителів у 2025 році та хто може отримати таку підтримку — читайте в нашому матеріалі.
Правила виплати оздоровчих для педагогів у 2025 році
За інформацією Державної служби України з питань праці, педагогічні працівники дійсно мають право на матеріальну допомогу на оздоровлення під час щорічної відпустки. Чинне законодавство не передбачає скасування цієї норми навіть під час воєнного стану.
Згідно з частиною 1 статті 57 закону Про освіту, кожен педагогічний та науково-педагогічний працівник має право на одноразову допомогу у вигляді оздоровчих виплат для вчителів у 2025 році.
Оздоровчі виплати для вчителів, розмір:
- Розмір виплат оздоровчих для вчителів є фіксованим і дорівнює посадовому окладу (ставці зарплати) педагога.
- При цьому не враховується тижневе чи річне навчальне навантаження, а також обсяг виконуваної роботи.
- У суму виплати включають усі підвищення, що стосуються оплати праці конкретного працівника.
Виплати оздоровчих для педагогів на пенсії
У постанову Кабінету міністрів України № 78, яка регулює порядок виплат допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам, були внесені певні зміни.
Зокрема, допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки виплачується педагогічним та науково-педагогічним працівникам за основним місцем роботи в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) незалежно від тижневого (річного) навчального навантаження або обсягу роботи, що виконується.
Що стосується вчителів-пенсіонерів, які працюють за строковими трудовими договорами, вони також мають право на відпустку та нарахування оздоровчих виплат.
У такому разі надають щорічну основну відпустку за графіком закладу та виплачують допомогу на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу. Якщо відпустка повністю або частково виходить за межі терміну договору, то договір продовжують до завершення відпустки.
Для педагогів з неповним навантаженням закон чітко не визначає розмір виплати, але зазвичай вона нараховується в розмірі ставки зарплати.
Крім того, за наявності достатнього зарплатного фонду та відповідного рішення в кошторисі матеріальну допомогу можна надавати й іншим працівникам закладів освіти, які не займають педагогічних або науково-педагогічних посад. Сума не повинна перевищувати одного посадового окладу на рік.