Сколько теряет украинская экономика из-за гендерного разрыва в зарплате

Гендерный разрыв в зарплате остается одним из ключевых препятствий на пути к экономическому равенству в Украине. Женщины, выполняя ту же работу, часто получают меньше своих коллег-мужчин. Такое неравенство не только несправедливо, но и дорого обходится экономике.

Факты ICTV вместе с robota.ua рассказывают, что такое Gender Pay Gap, какие последствия для украинской экономики может иметь гендерный разрыв в оплате труда и что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию.

Что такое гендерный разрыв в зарплате и какой показатель в Украине

Гендерный разрыв в зарплате (на английском Gender Pay Gap) — это разница в среднем заработке между мужчинами и женщинами за определенный период времени (обычно за месяц или год), которую можно выразить в процентах.

Обычно этот показатель свидетельствует о том, насколько меньше в среднем зарабатывают женщины по сравнению с мужчинами, даже если работают в схожих сферах или на подобных должностях.

Старшая научная сотрудница Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Вита Думанская рассказала, что гендерный разрыв в оплате труда остается достаточно высоким.

По данным Государственной службы статистики, до войны средний разрыв в заработной плате составлял около 18,6% в пользу мужчин — это означает, что за свою жизнь женщина должна работать в среднем на 6,5 года больше, чтобы получить такой же заработок.

Важно отметить, что в 2015 году такой разрыв составлял 26%. Правительство намерено уменьшить этот показатель на 5% (до 13,6%) к 2030 году.

— В целом динамика достаточно позитивная, и даже во время войны ситуация улучшается. По данным Global Gender Gap Report, в 2025 году Украина заняла 62-е место, тогда как в 2022 году мы были на 81-м, — отметила Вита Думанская.

Ранее Факты ICTV вместе с robota.ua объясняли, какие факторы вызывают неравенство в зарплатах между мужчинами и женщинами, чем ситуация в Украине отличается от европейских стран, а также рассмотрели конкретные шаги, которые помогут уменьшить эту разницу и приблизить рынок труда к справедливости. Теперь предлагаем рассмотреть, сколько теряет украинская экономика из-за гендерного разрыва в зарплате.

Гендерный разрыв в зарплате: сколько теряет Украина

Аналитики robota.ua исследовали динамику изменений средней ожидаемой зарплаты среди мужчин и женщин. В фокусе — как эти показатели изменились в национальной валюте (гривнах) и в долларовом эквиваленте.

Инфографика: robota.ua

— К сожалению, конкретные оценки потерь ВВП Украины из-за гендерного разрыва в зарплате пока не опубликованы. Однако имеющиеся статистические данные и исследования локальных и международных институтов дают веские основания говорить о значительных потерях потенциала, — отметила Вита Думанская.

По ее словам, модели Всемирного банка, McKinsey, ООН Женщины указывают, что выравнивание гендерного разрыва может добавить около 10% ВВП в долгосрочной перспективе.

Согласно аналитике robota.ua, наибольший гендерный разрыв в зарплатах в Украине фиксируется в ряде высокодоходных отраслей. Наиболее ощутимая разница между оплатой труда мужчин и женщин наблюдается в финансовом секторе, банковской сфере, автомобильном бизнесе, энергетике и индустрии товаров повседневного спроса (FMCG).

Как сообщают аналитики robota.ua, наименьший гендерный разрыв в оплате труда наблюдается в сферах, где традиционно работает больше женщин. К таким отраслям относятся архитектурные и дизайнерские студии, туризм и пассажирские перевозки, образование, индустрия красоты и спорта, сфера управления персоналом (HR).

Старшая научная сотрудница Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины объяснила: женщины, которые получают меньше, платят меньше налогов и имеют более низкую покупательную способность, что напрямую влияет на экономическую активность и уровень жизни их семей.

Кроме того, из-за меньших доходов у них ниже пенсии и выше риск бедности в пожилом возрасте, что создает нагрузку на социальные системы. Эффект недополученного вклада женщин в экономику — это скрытый, но реальный фактор потерь для государства, убеждена она.

— Когда женщины не имеют равного доступа к профессиональному развитию, руководящим позициям или инновационному предпринимательству, общество теряет часть своего человеческого капитала, — подчеркнула эксперт.

По мнению Виты Думанской, это не только вопрос справедливости, но и экономической неэффективности. Исследования McKinsey & Company (2020) показывают, что полная интеграция женщин в рынок труда может добавить до 26% глобального ВВП.

Как война повлияла на гендерный разрыв в зарплатах

Полномасштабная война еще больше обострила неравенство. Женщины потеряли работу в сферах, которые понесли наибольшие потери (торговля, услуги, образование), в то время как многие мужчины были мобилизованы, объяснила эксперт. Также возросла нагрузка на женщин в связи с уходом за детьми и пожилыми родственниками.

— В то же время, по некоторым наблюдениям, часть женщин смогла занять новые ниши в предпринимательстве и общественном секторе или же стать частью программ переквалификации, — отметила Вита Думанская.

Она считает, что такие барьеры усиливают неравенство в оплате труда мужчин и женщин. В 36 странах, где происходят конфликты, только 4 из 10 женщин имеют оплачиваемую работу (для сравнения: среди мужчин этот показатель 7 из 10).

По данным ООН, на глобальном уровне насилие в отношении женщин ежегодно обходится миру в $12 трлн из-за потерь на рынке занятости и снижения их благосостояния.

Специалисты robota.ua провели анализ того, как уровень зарплаты в Украине меняется в зависимости от возраста, пола, профессионального опыта и формата занятости.

Инфографика: robota.ua

Данные свидетельствуют о том, как эти факторы взаимодействуют между собой и влияют на финансовые ожидания кандидатов разных возрастных групп, а также продемонстрировали динамику изменений на рынке труда. Это позволяет глубже понять, где именно формируются дисбалансы и как они меняются со временем.

Гендерный разрыв в зарплате: как это изменить

В преодолении гендерного разрыва в оплате труда ключевую роль играет эффективное взаимодействие трех секторов — государства, бизнеса и гражданского общества.

— Государство должно обеспечить нормативную базу: принимать законы о прозрачности в оплате труда, вводить обязательную отчетность работодателей о гендерном разрыве, а также развивать механизмы мониторинга и санкций за нарушение принципа равной оплаты, — сказала Вита Думанская.

Важно, чтобы в национальных стратегиях занятости, социальной защиты и образования были предусмотрены цели по уменьшению гендерного неравенства, в частности поддержка женщин в секторах с высокой добавленной стоимостью (STEM, инновации), развитие системы ухода за детьми, а также доступ женщин к принятию решений в правительстве и на местном уровне, отметила она.

По мнению эксперта, бизнес играет не меньшую роль, поскольку именно работодатели создают условия труда. Компании могут внедрять внутреннюю политику гендерного равенства, аудит оплаты труда, системы прозрачного найма и продвижения, гибкие условия для родителей, а также развивать программы наставничества для женщин.

Особенно эффективны практики, основанные на принципах diversity & inclusion, которые доказали свою эффективность в странах ЕС, Канаде и Австралии, считает Вита Думанская.

В то же время общественный сектор обеспечивает внешний контроль: проводит независимые исследования, повышает осведомленность общественности и выступает ключевым адвокатом изменений, в частности, через диалог с правительством и бизнесом на основе качественной аналитики, утверждает эксперт.

Компания robota.ua поделилась практическими рекомендациями, как можно сократить гендерный разрыв в зарплатах на украинском рынке труда. Среди предложенных решений — внедрение политики равных условий, развитие актуальных навыков, поддержка женщин в лидерстве и родительстве.

– Преодолеть гендерный разрыв в зарплатах можно только через конкретные действия бизнеса. Прозрачные правила игры и решения, основанные на компетенциях, а не на стереотипах – вот что дает шанс каждому развиваться честно, – рассказала маркетинг-директор robota.ua Юлия Далибук.

По ее мнению, важно также поддерживать женщин в декрете, создавая гибкие форматы работы и программы плавного возвращения. Это делает этот период менее стрессовым и для мамы, и для компании, отмечает Юлия Далибук.

— В результате все выиграют: бизнес получает мотивированную команду, а женщины — ощущение, что их карьера не ставится на паузу, — говорит маркетинг-директор robota.ua.

Вита Думанская объяснила, какие именно шаги могут помочь уменьшить гендерный разрыв в оплате труда. Среди них:

Расширение доступа к услугам по уходу за детьми повышает занятость женщин, в частности дает возможность работать полный рабочий день. Перспективными являются политики, которые способствуют инвестированию в дошкольное образование, группы продленного дня и другие услуги. Примером является предоставление грантов на открытие частных детских садов.

Стимулирование участия женщин в секторах с высоким уровнем оплаты труда путем привлечения женщин в STEM-отрасли, предпринимательство и управление. Это будет способствовать изменению горизонтальной и вертикальной сегрегации на рынке труда.

Профориентация без стереотипов и развитие менторских программ. Образовательные и карьерные инициативы, направленные на преодоление гендерных предрассудков, в частности через ролевые модели и наставничество, которые формируют более широкие карьерные амбиции у девушек и женщин.

Сбор гендерно сегрегированных данных о занятости и доходах, причем не только сводных, но и на уровне учреждений или предприятий. Руководители смогут корректировать свою политику, если будут видеть объективную картину с различиями в оплате труда.

Гендерный разрыв в зарплате: прогресс Украины за последние годы

Украина демонстрирует прогресс в вопросах гендерного равенства, прежде всего на уровне нормативно-правовой базы, осведомленности и публичного дискурса, считает Вита Думанская.

По ее словам, было принято законодательство по предотвращению дискриминации, разработана Национальная стратегия по устойчивому развитию Украины 2030, а также Демографическая стратегия, которая предусматривает гендерно чувствительную политику на рынке труда.

Кроме того, Украина задекларировала амбициозную цель — сократить гендерный разрыв в оплате труда на 5% в течение пяти лет, что соответствует европейским подходам к измерению и устранению неравенств, обратила внимание она.

— Однако важно, чтобы эти обязательства реализовывались не только в форме стратегий, но и в виде действенных механизмов. Для устойчивого прогресса женщины должны получить более широкий доступ к принятию решений — как в политике, так и в корпоративном секторе. Гендерное равенство в оплате труда тесно связано с представительством женщин на руководящих должностях и уровнем влияния, которое они имеют в обществе, — резюмировала эксперт.

