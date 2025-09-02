Мы уже привыкли к гривне и воспринимаем ее как привычную национальную валюту, но на самом деле ее путь был далеко не простым. Украинская гривня прошла свой собственный путь развития, от первых выпусков до современного вида.

Факты ICTV подготовили этот материал, чтобы показать, как за 29 лет изменилась стоимость продуктов и что сегодня можно приобрести за 100 гривень и какой набор товаров можно было приобрести в 1996 году.

Также мы пообщались с руководителем Экономического дискуссионного клуба Олегом Пендзиным, чтобы узнать, как изменились доходы украинцев и стоит ли считать продукты в пределах одной суммы.

Когда День украинской гривни

Второго сентября в Украине отмечают День рождения украинской гривни. В 1996 году в Украине состоялась денежная реформа. Вместо карбованцев в обращение ввели национальную валюту — украинскую гривню и ее сотую часть — копейку. Это решение приняли с целью поддержки радикальных рыночных реформ и обеспечения экономики стабильной денежной единицей в соответствии с Конституцией Украины.

2 сентября — День рождения украинской гривни. Именно в этот день 1996 года Национальный банк Украины выпустил банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривень, а также разменные монеты стоимостью 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копеек. Одновременно была прекращена эмиссия украинских карбованцев.

Что можно было купить за 100 грн в 1996 году и сейчас

Согласно данным Госстата, сейчас стоимость килограмма ржано-пшеничного хлеба составляет 47 грн 99 копеек. Соответственно, полукилограммовая буханка хлеба обойдется примерно в 24 грн. В 1996 году килограмм хлеба стоил 52 копейки, то есть хлеб весом полкилограмма можно было приобрести за 26 копеек.

Что можно купить на 100 грн:

В 1996 году на 100 грн можно было купить 384 буханки хлеба. Сейчас же на те же деньги можно приобрести только четыре буханки хлеба.

Что касается молока, то в 1996 году 1 литр этого напитка можно было приобрести за 90 копеек. Сейчас, согласно данным Госстата, стоимость 1 литра молока жирностью до 2,6% составляет 47 грн 10 коп. Поэтому раньше на 100 грн можно было приобрести 111 литров молока, а сейчас — только 2 литра.

Относительно сливочного масла, то в 1996 году 200-граммовую упаковку можно было купить за 1 грн. Сейчас же, согласно последним данным Госстата, 200-граммовая пачка масла стоит 107 грн 65 коп. То есть в 1996 году за 100 грн можно было приобрести 100 пачек сливочного масла, а сейчас не хватит даже на одну.

Килограмм гречневой крупы в 1996 году стоил 60 копеек. Сейчас же за гречневую крупу придется заплатить 35 грн 19 коп. Поэтому в 1996 году на 100 грн можно было приобрести почти 167 кг гречки, а сейчас — чуть меньше 3 кг.

Что касается картофеля, то почти 30 лет назад стоимость 1 кг овоща составляла 30 копеек, то есть на 100 грн можно было приобрести 333 кг картофеля. Сейчас килограмм картофеля стоит 24 грн 89 копеек, то есть на 100 грн можно приобрести только 4 кг.

Сейчас литр бензина А-95 стоит 58 грн 97 коп., а в 1996 году литр бензина можно было приобрести за 60 копеек. Литр масла в 1996 году стоил 1,8 грн, сейчас же литр масла стоит 81 грн 2 коп. Килограмм свинины в 1996 году стоил 4 грн, сейчас килограмм этого мяса стоит 241 грн 93 коп.

Итак, на 100 гривень в 1996 году можно было приобрести примерно 166 литров бензина, 55 литров масла или 25 килограммов свинины. А в 2025 году на 100 гривень можно приобрести лишь 1,7 литра бензина, 1,2 литра масла или 0,4 килограмма свинины.

Стали ли украинцы жить лучше

Однако, по мнению экономиста, эти данные сами по себе ничего не показывают, поскольку нужно учитывать уровень заработной платы и покупательную способность денег. В 1996 году средняя зарплата в Украине колебалась от 100 до 130 грн. Сейчас, согласно последним данным Госстата, средняя зарплата составляет 26 499 грн.

Если пересчитать, сколько хлебов можно было приобрести на зарплату в 1996 году, получается около 500 полукилограммовых хлебов ржано-пшеничного хлеба. Сейчас же на среднюю зарплату можно приобрести 1019 буханок.

Руководитель экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что мы едим не деньги, а условные буханки хлеба. Он объяснил это на примере борщевого набора. Экономический дискуссионный клуб посчитал, что в 1997 году борщевой набор стоил 7 грн, а сейчас, по их подсчетам, он стоит 184 грн.

— Я знаю, что кое-кто дает 160-170 грн, но по нашим подсчетам, условная кастрюля борща сейчас стоит именно 184 грн, — уточнил экономист.

По словам эксперта, на тот момент (в 1997 году) средняя заработная плата составляла 150 грн, а сегодня, по данным Госстата, средняя зарплата в Украине — 26,5 тыс. грн.

— Если сравнить, то условный человек в 1997 году мог на свою зарплату приобрести 23 борщевых набора, тогда как сегодня — более 150 наборов. Это и есть показатель реальных доходов украинцев, — пояснил экономист.

То есть на среднюю зарплату сейчас можно купить значительно больше товаров, продуктов питания, чем в 1996-1997 годах. По мнению Пендзина, реальные доходы украинцев значительно выросли. В то же время, если сравнивать с Польшей за тот же период, то она достигла значительно лучших результатов, и, по мнению экономиста, Украина не воспользовалась всеми возможностями, которые имела.

По словам экономиста, относительно доступности продуктов, то в 1996-1997 годах дефицита уже не было, то есть продукты можно было свободно приобрести в магазинах.

Итак, отмечая День украинской гривни, можно с уверенностью сказать, что у украинцев стало больше денег, если сравнивать с 1996 годом. Денежная реформа дала свои результаты, и сегодня гривня является стабильной национальной валютой.

