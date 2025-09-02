Ми вже звикли до гривні і сприймаємо її як звичну національну валюту, але насправді її шлях був далеко не простим. Українська гривня пройшла свій власний шлях розвитку, від перших випусків до сучасного вигляду.

Факти ICTV підготували цей матеріал, щоб показати, як за 29 років змінилася вартість продуктів і що сьогодні можна придбати за 100 гривень та який набір товарів можна було придбати в 1996 році.

Також ми поспілкувалися з керівником Економічного дискусійного клубу Олегом Пендзиним, щоб дізнатися, як змінилися статки українців та чи варто рахувати продукти в межах однієї суми.

Коли День української гривні

Другого вересня в Україні відзначають День народження української гривні. У 1996 році в Україні відбулася грошова реформа. Замість карбованців в обіг ввели національну валюту — українську гривню та її соту частину – копійку. Це рішення ухвалили з метою підтримки радикальних ринкових реформ і забезпечення економіки стабільною грошовою одиницею відповідно до Конституції України.

2 вересня – День народження української гривні. Саме цього дня 1996 року Національний банк України випустив банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень, а також розмінні монети вартістю 1, 2, 5, 10, 25 і 50 копійок. Одночасно було припинено емісію українських карбованців.

Що можна було купити за 100 грн 1996 року і зараз

Відповідно до даних Держстату, наразі вартість кілограма житньо-пшеничного хліба становить 47 грн 99 копійок. Відповідно, півкілограмова хлібина обійдеться приблизно у 24 грн. У 1996 році кілограм хліба коштував 52 копійки, тобто хлібину вагою пів кілограма можна було придбати за 26 копійок.

Що можна купити на 100 грн:

У 1996 році на 100 грн можна було купити 384 хлібини. Зараз же на ті ж гроші можна придбати лише чотири буханці хліба.

Щодо молока, то у 1996 році 1 літр цього напою можна було придбати за 90 копійок. Наразі, відповідно до даних Держстату, вартість 1 літра молока жирністю до 2,6% становить 47 грн 10 коп. Тож раніше на 100 грн можна було придбати 111 літрів молока, а зараз — лише 2 літри.

Стосовно вершкового масла, то у 1996 році 200-грамову упаковку можна було купити за 1 грн. Наразі ж, відповідно до останніх даних Держстату, 200-грамова пачка масла коштує 107 грн 65 коп. Тобто у 1996 році за 100 грн можна було придбати 100 пачок вершкового масла, а зараз не вистачить навіть на одну.

Кілограм гречаної крупи у 1996 році коштував 60 копійок. Зараз же за гречану крупу доведеться заплатити 35 грн 19 коп. Тож у 1996 році на 100 грн можна було придбати майже 167 кг гречки, а зараз — трохи менше 3 кг.

Щодо картоплі, то майже 30 років тому вартість 1 кг овочу становила 30 копійок, тобто на 100 грн можна було придбати 333 кг картоплі. Наразі кілограм картоплі коштує 24 грн 89 копійок, тобто на 100 грн можна придбати лише 4 кг.

Зараз літр бензину А-95 коштує 58 грн 97 коп., а у 1996 році літр бензину можна було придбати за 60 копійок. Літр олії в 1996 році коштував 1,8 грн, наразі ж літр олії коштує 81 грн 2 коп. Кілограм свинини у 1996 році коштував 4 грн, зараз кілограм цього м’яса коштує 241 грн 93 коп.

Отже, на 100 гривень у 1996 році можна було придбати приблизно 166 літрів бензину, 55 літрів олії або 25 кілограмів свинини. А у 2025 році на 100 гривень можна придбати лише 1,7 літра бензину, 1,2 літра олії або 0,4 кілограма свинини.

Чи стали українці жити краще

Проте, на думку економіста, ці дані самі по собі нічого не показують, адже потрібно враховувати рівень заробітної плати та купівельну спроможність грошей. У 1996 році середня зарплата в Україні коливалася від 100 до 130 грн. Наразі, відповідно до останніх даних Держстату, середня зарплата становить 26 499 грн.

Якщо перерахувати, скільки хлібин можна було придбати на зарплату у 1996 році, виходить близько 500 півкілограмових хлібин житньо-пшеничного хліба. Зараз же на середню зарплату можна придбати 1019 хлібин.

Керівник економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначає, що ми їмо не гроші, а умовні буханці хліба. Він пояснив це на прикладі борщового набору. Економічний дискусійний клуб порахував, що у 1997 році борщовий набір коштував 7 грн, а зараз, за їхніми підрахунками, він коштує 184 грн.

– Я знаю, що дехто дає 160-170 грн, але за нашими підрахунками, умовна каструля борщу зараз коштує саме 184 грн, – уточнив економіст.

За словами експерта, на той момент (у 1997 році) середня заробітна плата становила 150 грн, а сьогодні, за даними Держстату, середня зарплата в Україні — 26,5 тис. грн.

– Якщо порівняти, то умовна людина у 1997 році могла на свою зарплату придбати 23 борщові набори, тоді як сьогодні – понад 150 наборів. Це і є показник реальних доходів українців, – пояснив економіст.

Тобто на середню зарплату зараз можна купити значно більше товарів, продуктів харчування, ніж у 1996-1997 роках. На думку Пендзина, реальні доходи українців значно зросли. Водночас, якщо порівнювати з Польщею за той самий період, то вона досягла значно кращих результатів, і, на думку економіста, Україна не скористалася всіма можливостями, які мала.

За словами економіста, щодо доступності продуктів, то у 1996–1997 роках дефіциту вже не було, тобто продукти можна було вільно придбати у магазинах.

Отже, відзначаючи День української гривні, можна з упевненістю сказати, що в українців стало більше грошей, якщо порівнювати з 1996 роком. Грошова реформа дала свої результати, і сьогодні гривня є стабільною національною валютою.

