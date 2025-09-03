Размер пенсии по возрасту в Украине определяется индивидуально при ее назначении. На него влияют несколько ключевых факторов, в частности продолжительность страхового стажа, размер официальной заработной платы и год выхода на пенсию.

Факты ICTV посчитали, какой будет пенсия при зарплате 35 000 гривен.

Как рассчитывается пенсия в Украине

Согласно закону Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, базовая формула выглядит так:

П = Зп × Кс,

где:

П – размер пенсии,

Зп – заработная плата для расчета (средняя по стране × индивидуальный коэффициент зарплаты),

Кс – коэффициент страхового стажа.

Сколько нужно стажа

Для выхода на пенсию в 60 лет в 2025 году нужно минимум 32 года страхового стажа. В примере используем 35 лет стажа, что соответствует требованиям.

Коэффициент стажа (Кс) рассчитывается как:

35 лет × 12 месяцев ÷ 1 200 = 0,35

То есть, каждый год стажа добавляет примерно 1% к размеру пенсии от базовой расчетной зарплаты.

Средняя зарплата для расчета пенсии в 2025 году

По данным Пенсионного фонда Украины, для расчета пенсии в 2025 году учитывается средняя заработная плата за 2022–2024 годы — 15 057,09 грн.

В то же время для расчета месячного коэффициента в августе 2025 года используется показатель средней зарплаты 20 455,65 грн.

Сколько будет пенсии при зарплате 35 000 гривен: расчет

Чтобы рассчитать пенсию, сначала определяем индивидуальный коэффициент зарплаты (Кз). Это соотношение вашей зарплаты к средней по стране. Этот показатель рассчитывается ежемесячно, а затем значения складываются и рассчитывается средний показатель за все годы.

Кз = 35 000 ÷ 20 455,65 ≈ 1,71

Далее умножаем среднюю зарплату для расчета пенсии за последние три года на индивидуальный коэффициент:

Зп = 15 057,09 × 1,71 = 25 697,69 грн

Но имейте в виду, что коэффициент 1,71 имеет смысл использовать только в том случае, если это будет показатель за все годы, которые вы проработали. Поэтому фактически необходимо, чтобы в течение всей жизни ваша зарплата была как минимум в 1,7 раза больше, чем средний показатель по стране для расчета пенсии.

Если же в какой-то из периодов вы получали меньше денег, то и за этот период коэффициент будет значительно ниже 1,7. Тогда и вычисления будут другими.

Рассчитываем ориентировочную пенсию при зарплате 35 000 гривен:

П = 25 697,69 × 0,35 = 8 994,19 грн

Если коэффициент будет 2, то пенсия при зарплате 35 000 грн составит:

П = 15 057,09 × 2 × 0,35 = 10 540 грн

Как можно увеличить пенсию

Размер пенсии можно повысить, влияя на три ключевых компонента формулы ее расчета. Каждый из этих факторов напрямую влияет на размер ваших будущих выплат.

Первый — коэффициент страхового стажа, который показывает, какую долю от расчетной пенсионной базы вы получите. Этот показатель зависит от продолжительности вашего официального трудового стажа.

За каждый год легальной работы к пенсии добавляется примерно 1%. Чем дольше вы работаете официально, тем больше будет этот коэффициент — а значит, и размер пенсии.

Второй — индивидуальный коэффициент зарплаты, который отражает соотношение вашей заработной платы к средней зарплате по стране за весь период работы.

Если ваш доход был выше среднего, этот коэффициент также растет. Например, зарплата, которая вдвое превышает среднюю, дает коэффициент 2,0, что практически удваивает расчетную базу пенсии по сравнению с теми, кто получал среднюю зарплату.

Третий фактор — средняя зарплата по стране за последние три года, которая постоянно обновляется и служит базой для расчета пенсии. Если средняя зарплата в стране растет, это положительно влияет на размер пенсионных выплат для тех, кто выходит на пенсию позже.

Например, в 2025 году этот показатель составляет 15 057 грн. Если в 2026–2027 годах средняя зарплата вырастет, то размер пенсии при зарплате 35 000 гривен увеличится.

