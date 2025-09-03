Розмір пенсії за віком в Україні визначається індивідуально під час її призначення. На нього впливають кілька ключових факторів, зокрема тривалість страхового стажу, розмір офіційної заробітної плати та рік виходу на пенсію.

Факти ICTV порахували, якою буде пенсія при зарплаті 35 000 гривень.

Як розраховується пенсія в Україні

Згідно із законом Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, базова формула має такий вигляд:

Зараз дивляться

П = Зп × Кс,

де:

П – розмір пенсії,

Зп – заробітна плата для розрахунку (середня по країні × індивідуальний коефіцієнт зарплати),

Кс – коефіцієнт страхового стажу.

Скільки потрібно стажу

Для виходу на пенсію у 60 років у 2025 році потрібно мінімум 32 роки страхового стажу. У прикладі використаємо 35 років стажу, що відповідає вимогам.

Коефіцієнт стажу (Кс) розраховується як:

35 років × 12 місяців ÷ 1 200 = 0,35

Тобто кожен рік стажу додає приблизно 1% до розміру пенсії від базової розрахункової зарплати.

Середня зарплата для розрахунку пенсії у 2025 році

За даними Пенсійного фонду України, для розрахунку пенсії у 2025 році враховується середня заробітна плата за 2022–2024 роки — 15 057,09 грн.

Водночас для розрахунку місячного коефіцієнту у серпні 2025 року використовується показник середньої зарплати 20 455,65 грн.

Скільки буде пенсії при зарплаті 35 000 гривень: розрахунок

Щоб розрахувати пенсію, спочатку визначаємо індивідуальний коефіцієнт зарплати (Кз). Це співвідношення вашої зарплати до середньої по країні. Цей показник розраховується щомісяця, а потім значення складаються та розраховується середній показник за всі роки.

Кз = 35 000 ÷ 20 455,65 ≈ 1,71

Далі множимо середню зарплату для розрахунку пенсії за останні три роки на індивідуальний коефіцієнт:

Зп = 15 057,09 × 1,71 = 25 697,69 грн

Але майте на увазі, що коефіцієнт 1,71 має сенс використовувати лише в тому разі, якщо це буде показник за всі роки, що ви пропрацювали. Тож фактично необхідно, щоб протягом всього життя ваша зарплатня була щонайменше у 1,7 раза більшою ніж середній показник по країні для розрахунку пенсії.

Якщо ж у якійсь із періодів ви отримували менше грошей, то і за цей період коефіцієнт буде значно нижчим за 1,7. Тоді і обчислення будуть іншими.

Розраховуємо орієнтовну пенсію при зарплаті 35 000 гривень:

П = 25 697,69 × 0,35 = 8 994,19 грн

Якщо коефіцієнт буде 2, то пенсія при зарплаті 35 000 грн становитиме:

П = 15 057,09 × 2 × 0,35 = 10 540 грн

Як можна збільшити пенсію

Розмір пенсії можна підвищити, впливаючи на три ключові компоненти формули її розрахунку. Кожен із цих факторів безпосередньо впливає на розмір ваших майбутніх виплат.

Перший — коефіцієнт страхового стажу, який показує, яку частку від розрахункової пенсійної бази ви отримаєте. Цей показник залежить від тривалості вашого офіційного трудового стажу.

За кожен рік легальної роботи до пенсії додається приблизно 1%. Чим довше ви працюєте офіційно, тим більшим буде цей коефіцієнт — а отже, і розмір пенсії.

Другий — індивідуальний коефіцієнт зарплати, який відображає співвідношення вашої заробітної плати до середньої зарплати по країні за весь період роботи.

Якщо ваш дохід був вищим за середній, цей коефіцієнт також зростає. Наприклад, зарплата, що вдвічі перевищує середню, дає коефіцієнт 2,0, що практично подвоює розрахункову базу пенсії порівняно з тими, хто отримував середню зарплату.

Третій фактор — середня зарплата по країні за останні три роки, яка постійно оновлюється і слугує базою для розрахунку пенсії. Якщо середня зарплата в країні зростає, це позитивно впливає на розмір пенсійних виплат для тих, хто виходить на пенсію пізніше.

Наприклад, у 2025 році цей показник становить 15 057 грн. Якщо у 2026–2027 роках середня зарплата зросте, то розмір пенсії при зарплаті 35 000 гривень зросте.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.