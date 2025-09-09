Финансирование ВПЛ в сентябре: когда ожидать выплат
Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) — это граждане, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, но остались на территории Украины. Для них государство обеспечивает поддержку в виде социальных выплат, льгот и помощи, чтобы облегчить адаптацию на новом месте жительства и гарантировать минимальный уровень жизнеобеспечения.
В какие дни происходит финансирование ВПЛ в сентябре, читайте в нашем материале.
Когда придут выплаты ВПЛ в сентябре 2025 года
Напомним, что, начиная с 1 июля 2025 года, в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины № 695, 765 и 766, Пенсионный фонд Украины получил полномочия по назначению, перерасчету и выплате большинства видов государственной социальной помощи, компенсаций и льгот. Именно ПФУ осуществляет выплаты для внутренне перемещенных лиц.
В ПФУ отметили, что выплаты осуществляются ежемесячно в соответствии с утвержденным графиком Пенсионного фонда Украины. Обычно средства поступают в период с 4 по 25 число каждого месяца.
Получить финансирование ВПЛ в сентябре 2025 года можно несколькими способами:
- перечислением на личный банковский счет;
- в отделениях АО Укрпочта — для тех, кто не пользуется услугами банков;
- а также в перспективе — через сервис єВыплати в приложении Дія, что станет частью цифровой трансформации ПФУ.
Было ли финансирование ВПО в сентябре
По состоянию на 8 сентября был профинансирован ряд социальных выплат. В частности:
- на пенсии направлено 21,7 млрд грн, из которых 3,7 млрд грн выплачено через АО Укрпочта, а 18,0 млрд грн — через уполномоченные банки;
- на жилищные субсидии и льготы выделено 1145,5 млн грн;
- на страховые выплаты — 1 628,2 млн грн, в том числе 417,7 млн грн направлено на оплату больничных;
- отдельные виды государственной помощи профинансированы на сумму 4 745,5 млн грн;
- на единовременную помощь Пакет школьника — 96,0 млн грн.
В сентябре Пенсионный фонд Украины уже предоставил 321,8 тыс. услуг гражданам, обратившимся в его органы.
Изменения с 1 сентября для ВПЛ
В Минсоцполитики сообщили, что в августе 2025 года завершился очередной период выплаты пособия на проживание для части внутренне перемещенных лиц из наиболее уязвимых категорий, которые получали поддержку в течение предыдущих трех шестимесячных периодов.
Поскольку эти средства помогают ВПЛ обеспечить жильем, найти работу и адаптироваться в новой общине, правительство приняло решение продлить выплаты еще на шесть месяцев, то есть до февраля 2026 года. Постановление, разработанное Минсоцполитики, было утверждено на заседании Кабинета Министров.
Речь идет о лицах с инвалидностью I–III группы, семьях с детьми до 18 лет (если дети учатся — до 23 лет), а также семьях, в составе которых есть только нетрудоспособные лица.
Кроме продления выплат, постановлением внесены изменения в порядок назначения помощи:
- наличие средств на депозитном счете свыше 100 тыс. грн больше не является препятствием для получения помощи детьми-сиротами, детьми, лишенными родительской опеки, а также теми, кто временно устроен в родственные или приемные семьи или детские дома семейного типа;
- если неработающее трудоспособное лицо после прекращения выплаты зарегистрировалось в центре занятости или трудоустроилось в течение того же шестимесячного периода, выплата пособия возобновляется с месяца начала трудоустройства.
Продление выплат будет происходить автоматически, дополнительно обращаться за ними не нужно.
Размер помощи составляет:
- 2 тыс. грн — на одного взрослого человека;
- 3 тыс. грн — на одного ребенка или человека с инвалидностью.
Выплаты предоставляются ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ, принадлежащего к уязвимым категориям или имеющего низкие доходы.