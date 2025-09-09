Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) — это граждане, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, но остались на территории Украины. Для них государство обеспечивает поддержку в виде социальных выплат, льгот и помощи, чтобы облегчить адаптацию на новом месте жительства и гарантировать минимальный уровень жизнеобеспечения.

В какие дни происходит финансирование ВПЛ в сентябре, читайте в нашем материале.

Когда придут выплаты ВПЛ в сентябре 2025 года

Напомним, что, начиная с 1 июля 2025 года, в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины № 695, 765 и 766, Пенсионный фонд Украины получил полномочия по назначению, перерасчету и выплате большинства видов государственной социальной помощи, компенсаций и льгот. Именно ПФУ осуществляет выплаты для внутренне перемещенных лиц.

В ПФУ отметили, что выплаты осуществляются ежемесячно в соответствии с утвержденным графиком Пенсионного фонда Украины. Обычно средства поступают в период с 4 по 25 число каждого месяца.

Получить финансирование ВПЛ в сентябре 2025 года можно несколькими способами:

перечислением на личный банковский счет;

в отделениях АО Укрпочта — для тех, кто не пользуется услугами банков;

а также в перспективе — через сервис єВыплати в приложении Дія, что станет частью цифровой трансформации ПФУ.

Было ли финансирование ВПО в сентябре

По состоянию на 8 сентября был профинансирован ряд социальных выплат. В частности:

на пенсии направлено 21,7 млрд грн, из которых 3,7 млрд грн выплачено через АО Укрпочта, а 18,0 млрд грн — через уполномоченные банки;

на жилищные субсидии и льготы выделено 1145,5 млн грн;

на страховые выплаты — 1 628,2 млн грн, в том числе 417,7 млн грн направлено на оплату больничных;

отдельные виды государственной помощи профинансированы на сумму 4 745,5 млн грн;

на единовременную помощь Пакет школьника — 96,0 млн грн.

В сентябре Пенсионный фонд Украины уже предоставил 321,8 тыс. услуг гражданам, обратившимся в его органы.

Изменения с 1 сентября для ВПЛ

В Минсоцполитики сообщили, что в августе 2025 года завершился очередной период выплаты пособия на проживание для части внутренне перемещенных лиц из наиболее уязвимых категорий, которые получали поддержку в течение предыдущих трех шестимесячных периодов.

Поскольку эти средства помогают ВПЛ обеспечить жильем, найти работу и адаптироваться в новой общине, правительство приняло решение продлить выплаты еще на шесть месяцев, то есть до февраля 2026 года. Постановление, разработанное Минсоцполитики, было утверждено на заседании Кабинета Министров.

Речь идет о лицах с инвалидностью I–III группы, семьях с детьми до 18 лет (если дети учатся — до 23 лет), а также семьях, в составе которых есть только нетрудоспособные лица.

Кроме продления выплат, постановлением внесены изменения в порядок назначения помощи:

наличие средств на депозитном счете свыше 100 тыс. грн больше не является препятствием для получения помощи детьми-сиротами, детьми, лишенными родительской опеки, а также теми, кто временно устроен в родственные или приемные семьи или детские дома семейного типа;

если неработающее трудоспособное лицо после прекращения выплаты зарегистрировалось в центре занятости или трудоустроилось в течение того же шестимесячного периода, выплата пособия возобновляется с месяца начала трудоустройства.

Продление выплат будет происходить автоматически, дополнительно обращаться за ними не нужно.

Размер помощи составляет:

2 тыс. грн — на одного взрослого человека;

3 тыс. грн — на одного ребенка или человека с инвалидностью.

Выплаты предоставляются ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ, принадлежащего к уязвимым категориям или имеющего низкие доходы.

