На войну Украины с Россией ежедневно уходит около $172 млн. Это на $30 млн больше, чем в прошлом году.

Об этом свидетельствуют подсчеты председателя Бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланы Подласой.

Цена войны: что означают подсчеты Подласой

Чиновник уточнила, что цифра включает в себя зарплаты военнослужащих, боеприпасы и оружие.

– Ровно год назад я стояла в этом зале и говорила вам, что 1 день войны стоит украинскому бюджету 140 млн долларов. Сейчас война стоит 172 млн долларов каждый день, – рассказала Пидласа.

Она добавила, что в эту сумму вошла финансовая поддержка раненых украинских защитников, а также семей пропавших без вести и погибших.

По ее словам, Украина уже тратит на оборону 31% всего ВВП, и это самый высокий показатель во всем мире.

– Вы можете сказать, что ВВП Украины не так высок. Это правда, но стоит напомнить: Россия украла у Украины 11 лет роста. Сначала нам удалось восстановить наш довоенный уровень ВВП в 2021-м, а затем – снова в 2024 году, после разрушительных последствий полномасштабного вторжения, – перечислила Подласа.

Напомним, 13 сентября министр обороны Денис Шмыгаль рассказал, что в следующем году Украине нужно не намного меньше 120 млрд долларов, даже если война прекратится.

