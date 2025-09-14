На війну України з Росією щоденно йде близько $172 млн. Це на $30 млн більше, ніж торік. 

Про це свідчать підрахунки голови Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласої. 

Ціна війни: що означають підрахунки Підласої

Чиновниця уточнила, що цифра охоплює зарплати військовослужбовців, боєприпаси та зброю. 

– Рівно рік тому я стояла в цій залі та говорила вам, що 1 день війни коштує українському бюджету 140 млн доларів. Зараз війна коштує 172 млн доларів кожного дня, – розповіла Підласа.

Вона додала, що до цієї суми увійшла фінансова підтримка поранених українських захисників, а також родин зниклих безвісти та загиблих. 

За її словами, Україна уже витрачає на оборону 31% усього ВВП – і це найвищий показник в усьому світі. 

– Ви можете сказати, що ВВП України не такий високий. Це правда, але варто нагадати: Росія вкрала в України 11 років зростання. Спочатку нам вдалось відновити наш довоєнний рівень ВВП у 2021-му, а потім – знову, 2024-го, після руйнівних наслідків повномасштабного вторгнення, – перерахувала Підласа.

Нагадаємо, 13 вересня міністр оборони Денис Шмигаль розповів, що наступного року Україні треба не набагато менше 120 млрд доларів, навіть якщо війна припиниться.

