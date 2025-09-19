Україна оцінює потреби за новою програмою МВФ у $150-170 млрд – Марченко
За попередніми оцінками, потреба в зовнішньому фінансуванні на період дії нової чотирирічної програми з Міжнародним валютним фондом, переговори щодо якої розпочалися у вересні, становить $150-170 млрд.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, відповідаючи на запитання у Верховній Раді.
Нова програма МВФ: Марченко назвав потреби України
– Загалом потреба коштів для фінансування чотирирічної програми може становити від $150 до $170 млрд на цей період, – сказав він.
Марченко також зауважив, що на 2026 рік непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні на $18,1 млрд.
І нагадав, що, згідно з проєктом держбюджету на 2026 рік, загальна потреба в зовнішньому фінансуванні становить 2 трлн 79,1 млрд грн ($45,5 млрд).
Термін дії поточної програми МВФ на $16 млрд спливає у 2027 році, але невизначеність щодо тривалості війни може призвести до обговорення нового плану.
На початку вересня до Києва прибула місія МВФ для обговорення потреби в підготовці нової програми, а переговори мають продовжитися в найближчі тижні.