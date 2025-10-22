Верховная Рада голосами 256 депутатов приняла государственный бюджет-2026 в первом чтении. Среди основных расходов – оборона, однако увеличить планируют и минималку, и зарплаты педагогам.

Отметим, что парламент принял выводы и предложения бюджетного комитета (14000/П) к правительственному проекту №14000.

За документ в целом будут голосовать 20 ноября, и до этого момента показатели могут существенно измениться.

Сейчас смотрят

Госбюджет-2026 в первом чтении: какие изменения ждут украинцев

Среди основных акцентов госбюджета-2026 – оборона, на которую хотят потратить 4,8 трлн гривен и получить доход в 2,8 трлн гривен.

При подготовке госбюджета на 2026 год депутаты воспользовались сценарием 2, который предусматривает, что война не закончится до 2027 года.

Поэтому все собранные налоги, а это 2,8 трлн гривен, будут тратить на сектор обороны.

Остальные 2 трлн будут профинансированы за счет международной помощи.

Еще одна особенность государственного бюджета в 2026 году – минимальная зарплата, которую уже с 1 января установят на уровне 8 647 гривен в месяц, или 52 грн – в час.

Сейчас минималка составляет 8 тыс. грн, поэтому она вырастет на 8,1%.

Следующим существенным изменением является средняя зарплата, которую увеличат на 20,6% — до 25 886 гривен до вычета налогов.

По прогнозу Кабмина, заработные платы украинцев в 2026 году замедлят рост до 16%. Поэтому по документам, средняя зарплата составит 30 032 гривны.

Между тем на повышение зарплат учителей, по данным Минфина, в госбюджете на 2026 год выделят 41,8 млрд гривен.

Рост зарплат будет происходить в два этапа – с 1 января на 30% и с 1 сентября – еще на 20%.

Между тем средняя зарплата учителей составит с 1 января 2026 года 21 707 гривен, а с 1 сентября – 25 037 гривен. Кроме того, проект рекомендует поднять зарплату еще и преподавателям вузов – на 50%.

Кроме того, Верховная Рада рекомендует дополнительно проработать повышение денежного обеспечения военнослужащих ВСУ и других военных формирований.

Что известно о прожиточном минимуме и пенсиях

По прогнозам правительства, потребительские цены увеличатся на 9,9%, поэтому именно на эту величину предлагают увеличить прожиточный минимум, в том числе для лиц, утративших трудоспособность (минимальную пенсию).

Прожиточный минимум в последний раз повышали 1 января 2024 года. Сейчас он остается на уровне 2 920 гривен, тогда как минимальная пенсия составляет 2 361 гривну.

Проект госбюджета на 2026 год предлагает установить с 1 января 2026 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 3 209 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения следующие суммы:

дети до 6 лет – 2 817 грн;

дети от 6 до 18 лет – 3 512 грн;

трудоспособные лица – 3 328 грн;

лица, утратившие трудоспособность – 2 595 грн;

лица, утратившие трудоспособность после проживания на территориях радиоактивного загрязнения по решениям суда – доплаты за проживание в 1 600 грн.

Что известно об ожидаемом курсе валют, ВВП и инфляции

В проект заложили ожидаемый средний курс гривны к доллару, который достигнет 45,7 грн/доллар в 2026 году.

Он является расчетным и не сможет повлиять на политику НБУ.

Кроме того, в бюджете на 2026 год заложили курс евро на уровне 49,4 грн/евро.

По прогнозу, реальный ВВП в 2026 году вырастет на 2,4%, тогда как номинальный составит 10,309 трлн гривен.

Инфляция, по прогнозу, достигнет 9,9%.

Соотношение государственного и гарантированного долга к ВВП установили на уровне 106% ВВП.

Правительство ожидает, что дефицит государственного бюджета в 2026 году можно будет дофинансировать за счет международной помощи в $44 млрд.

В то же время пока не определено, где именно планируют найти $18 млрд из них.

Увеличатся ли в Украине льготы и субсидии

Бюджетную сумму на жилищные субсидии на 2026 год решили не менять, поэтому выделенными останутся 42,321 млрд гривен.

Их предоставят 2,7 млн домохозяйств.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.