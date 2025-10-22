Верховная Рада голосами 256 депутатов приняла государственный бюджет-2026 в первом чтении. Среди основных расходов – оборона, однако увеличить планируют и минималку, и зарплаты педагогам.

Отметим, что парламент принял выводы и предложения бюджетного комитета (14000/П) к правительственному проекту №14000.

За документ в целом будут голосовать 20 ноября, и до этого момента показатели могут существенно измениться.

Сейчас смотрят

Госбюджет-2026 в первом чтении: какие изменения ждут украинцев

Среди основных акцентов госбюджета-2026 – оборона, на которую хотят потратить 4,8 трлн гривен и получить доход в 2,8 трлн гривен.

При подготовке госбюджета на 2026 год депутаты воспользовались сценарием 2, который предусматривает, что война не закончится до 2027 года.

Поэтому все собранные налоги, а это 2,8 трлн гривен, будут тратить на сектор обороны.

Остальные 2 трлн будут профинансированы за счет международной помощи.

Еще одна особенность государственного бюджета в 2026 году – минимальная зарплата, которую уже с 1 января установят на уровне 8 647 гривен в месяц, или 52 грн – в час.

Сейчас минималка составляет 8 тыс. грн, поэтому она вырастет на 8,1%.

Следующим существенным изменением является средняя зарплата, которую увеличат на 20,6% — до 25 886 гривен до вычета налогов.

По прогнозу Кабмина, заработные платы украинцев в 2026 году замедлят рост до 16%. Поэтому по документам, средняя зарплата составит 30 032 гривны.

Между тем на повышение зарплат учителей, по данным Минфина, в госбюджете на 2026 год выделят 41,8 млрд гривен.

Рост зарплат будет происходить в два этапа – с 1 января на 30% и с 1 сентября – еще на 20%.

Между тем средняя зарплата учителей составит с 1 января 2026 года 21 707 гривен, а с 1 сентября – 25 037 гривен. Кроме того, проект рекомендует поднять зарплату еще и преподавателям вузов – на 50%.

Кроме того, Верховная Рада рекомендует дополнительно проработать повышение денежного обеспечения военнослужащих ВСУ и других военных формирований.

Что известно о прожиточном минимуме и пенсиях

По прогнозам правительства, потребительские цены увеличатся на 9,9%, поэтому именно на эту величину предлагают увеличить прожиточный минимум, в том числе для лиц, утративших трудоспособность (минимальную пенсию).

Прожиточный минимум в последний раз повышали 1 января 2024 года. Сейчас он остается на уровне 2 920 гривен, тогда как минимальная пенсия составляет 2 361 гривну.

Проект госбюджета на 2026 год предлагает установить с 1 января 2026 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 3 209 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения следующие суммы:

  • дети до 6 лет – 2 817 грн;
  • дети от 6 до 18 лет – 3 512 грн;
  • трудоспособные лица – 3 328 грн;
  • лица, утратившие трудоспособность – 2 595 грн;
  • лица, утратившие трудоспособность после проживания на территориях радиоактивного загрязнения по решениям суда – доплаты за проживание в 1 600 грн.

Что известно об ожидаемом курсе валют, ВВП и инфляции

В проект заложили ожидаемый средний курс гривны к доллару, который достигнет 45,7 грн/доллар в 2026 году.

Он является расчетным и не сможет повлиять на политику НБУ.

Кроме того, в бюджете на 2026 год заложили курс евро на уровне 49,4 грн/евро.

По прогнозу, реальный ВВП в 2026 году вырастет на 2,4%, тогда как номинальный составит 10,309 трлн гривен.

Инфляция, по прогнозу, достигнет 9,9%.

Соотношение государственного и гарантированного долга к ВВП установили на уровне 106% ВВП.

Правительство ожидает, что дефицит государственного бюджета в 2026 году можно будет дофинансировать за счет международной помощи в $44 млрд.

В то же время пока не определено, где именно планируют найти $18 млрд из них.

Увеличатся ли в Украине льготы и субсидии

Бюджетную сумму на жилищные субсидии на 2026 год решили не менять, поэтому выделенными останутся 42,321 млрд гривен.

Их предоставят 2,7 млн домохозяйств.

Читайте также
Дополнительные 325 млрд грн на оборону: в Раде приняли изменения в бюджет-2025
Верховна Рада

Связанные темы:

Война в УкраинедержбюджетМинимальная зарплатаПрожитковий мінімум
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.