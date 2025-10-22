Верховна Рада голосами 256 депутатів ухвалила державний бюджет-2026 у першому читанні. Серед основних видатків – оборона, однак збільшити планують і мінімалку, і зарплати освітянам.

Зауважимо, що парламент ухвалив висновки та пропозиції бюджетного комітету (14000/П) до урядового проєкту №14000.

За документ в цілому голосуватимуть 20 листопада, і до цього моменту показники можуть суттєво змінити.

Зараз дивляться

Держбюджет-2026 у першому читанні: які зміни чекають українців

Серед основних акцентів держбюджету-2026 – оборона, на яку хочуть витратити 4,8 трлн грн та отримати дохід в 2,8 трлн грн.

Під час підготовки держбюджету на 2026 рік депутати скористалися сценарієм 2, який передбачає, що війна не завершиться до 2027 року.

Тож усі зібрані податки, а це 2,8 трлн грн, будуть витрачати на сектор оборони.

Решту, 2 трлн, профінансують за рахунок міжнародної допомоги.

Ще одна особливість державного бюджету у 2026 році – мінімальна зарплата, яку уже з 1 січня встановлять на рівні 8 647 грн за місяць, або 52 грн – за годину.

Наразі мінімалка становить 8 тис. грн, тож вона зросте на 8,1%.

Наступною суттєвою зміною є середня зарплата, яку збільшать на 20,6% до 25 886 грн до вирахування податків.

За прогнозом Кабміну, заробітні плати українців у 2026 році уповільнять зростання до 16%. Тож за документами, середня зарплата становитиме 30 032 гривні.

Тим часом на підвищення зарплат вчителів, за даними Мінфіну, у держбюджеті на 2026 рік виділять 41,8 млрд грн.

Зростання зарплат відбуватиметься у два етапи – з 1 січня на 30% та з 1 вересня – ще на 20%.

Тим часом середня зарплата вчителів становитиме з 1 січня 2026 року — 21 707 грн, а з 1 вересня – 25 037 грн. Крім того, проєкт рекомендує підняти зарплату ще й викладачам вишів – на 50%.

Крім того, Верховна Рада рекомендує додатково опрацювати підвищення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань.

Що відомо про прожитковий мінімум та пенсії

За прогнозами уряду, споживчі ціни збільшаться на 9,9%, тож саме на цю величину пропонують збільшити прожитковий мінімум, зокрема для осіб, що втратили працездатність (мінімальну пенсію).

Прожитковий мінімум востаннє підвищували 1 січня 2024 року. Наразі він залишається на рівні 2 920 грн, а мінімальна пенсія становить 2 361 гривню.

Проєкт держбюджету на 2026 рік пропонує встановити з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 3 209 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення такі суми:

діти до 6 років – 2 817 грн;

діти від 6 до 18 років – 3 512 грн;

працездатні особи – 3 328 грн;

особи, що втратили працездатність – 2 595 грн;

особи, що втратили працездатність після проживання на територіях радіоактивного забруднення за рішеннями суду – доплати за проживання в 1 600 грн.

Що відомо про очікуваний курс валют, ВВП та інфляцію

В проєкт заклали очікуваний середній курс гривні до долара, який сягатиме 45,7 грн/долар у 2026 році.

Він є розрахунковим і не зможе вплинути на політику НБУ.

Крім того, в бюджеті на 2026 рік заклали курс євро на рівні 49,4 грн/євро.

За прогнозом, реальний ВВП у 2026 році зросте на 2,4%, тоді як номінальний становитиме 10,309 трлн грн.

Інфляція, за прогнозом, сягне 9,9%.

Відношення державного та гарантованого боргу до ВВП встановили на рівні 106% ВВП.

Уряд очікує, що дефіцит державного бюджету у 2026 році можна буде дофінансувати за рахунок міжнародної допомоги в $44 млрд.

Водночас поки не визначено, де саме планують знайти $18 млрд з них.

Чи зростуть в Україні пільги та субсидії

Бюджетну суму на житлові субсидії на 2026 рік вирішили не змінювати, тож виділеними залишаться 42,321 млрд грн.

Їх нададуть 2,7 млн домогосподарствам.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.