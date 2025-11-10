В сфере высшего образования одним из главных вызовов остается уровень оплаты труда преподавателей.

Вырастут ли зарплаты преподавателей университетов в 2026 году, мы спросили у адвоката Адвокатского бюро Ивана Хомича Елены Воронковой.

Повышение зарплат преподавателям университетов в 2026 году: что говорят в МОН

В Министерстве образования и науки прогнозируют повышение зарплат преподавателей университетов в следующем году. Над реализацией этого вопроса сейчас активно работают.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил заместитель министра по вопросам высшего образования Николай Трофименко. Он отметил, что в настоящее время доцент с научной степенью и стажем работы получает около 14,5 тыс. грн после уплаты налогов. В то же время специалисты, участвующие в международных программах и владеющие английским языком, имеют возможность зарабатывать значительно больше.

По словам чиновника, вопрос повышения оплаты труда остается актуальным. В МОН сотрудничают с Верховной Радой и Офисом президента, чтобы увеличить зарплаты научно-педагогических работников.

Что касается перспектив на 2026 год, Трофименко подтвердил, что МОН делает все возможное, чтобы повышение стало реальностью.

Будет ли повышение зарплат преподавателям университетов в 2026 году

По словам адвоката Елены Воронковой, при разработке проекта закона Украины О государственном бюджете Украины на 2026 год законодатели анонсировали улучшение вопроса размеров заработных плат педагогам как минимум до трех минимальных заработных плат, что на 2025 год составило бы 24 тыс. грн.

По показателям Госстата, в настоящее время средняя заработная плата работников образования составляет 14 307 грн. Для сравнения средняя заработная плата по стране по тем же сведениям на 2025 год – 23 460 грн.

— На прошлой неделе был опубликован проект закона Украины О государственном бюджете Украины на 2026 год, и там уже нет норм по закреплению заработной платы педагогам на уровне трех минимальных заработных плат, однако есть закрепление необходимости пересмотра ставок работников образования с 1 сентября 2026 года, — отметила адвокат.

Эксперт подчеркнула, что вопрос о зарплате преподавателям вузов в 2026 году сначала на 30% оклада, а затем на 20% до конца 2026 года также не внесен, а предусмотрены только средства на повышение престижности труда педагогов, когда и как они будут распределены – непонятно.

— Поэтому ждем окончательного утверждения проекта, однако рассчитывать на существенное улучшение зарплаты преподавателей университетов в Украине в 2026 году пока нет оснований, — подытожила эксперт.

