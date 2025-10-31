Госстат обновил данные о средней зарплате в сентябре по стране. В целом ситуация положительная, ведь в большинстве регионов зарплаты немного выросли по сравнению с прошлым месяцем, хотя разница между областями остается заметной.

Какая средняя зарплата в сентябре в разных областях, читайте в нашем материале.

В каких областях самые высокие показатели средней зарплаты в сентябре 2025 года

Согласно новому отчету Госстата, средняя зарплата в Украине в сентябре составила 26 623 гривны, но в регионах этот показатель очень сильно отличается. Киев, как и раньше, лидирует — здесь размер средней зарплаты в сентябре составил 40 511 гривен, и это почти в полтора раза больше среднего по стране.

Второе место занимает Луганская область с зарплатой 32 952 гривны. Чуть выше среднего держатся Днепропетровская и Киевская области, с цифрами 27 416 и 26 767 гривен соответственно.

Где самая низкая средняя зарплата в сентябре

Выросла средняя зарплата в сентябре 2025 года почти во всех регионах, но есть исключения. В некоторых областях зарплаты совсем маленькие. Самые низкие доходы в Черновицкой — 18 841 гривна, Кировоградской — 19 065, Тернопольской — 20 076 и Черниговской — 20 328 гривен.

По сравнению с августом в большинстве регионов зарплаты немного выросли, но темпы разные. Больше всего поднялись зарплаты в Закарпатье — почти на 10%. Также заметно выросли в Полтавской, Николаевской, Житомирской и Харьковской областях, на 5–8%. В других регионах рост был меньше — 1–4%, в среднем по стране плюс 2,7%.

Есть и области, где зарплаты упали. В Запорожье они немного снизились, на 0,4%, а в Херсоне упали серьезнее — на 6,9%, что связано с экономической ситуацией и войной.

То есть, хотя Киев и остался лидером по зарплатам, больше всего они выросли в Закарпатье, Полтавской и Николаевской областях. А вот в западных и некоторых центральных областях люди до сих пор получают меньше, чем средний уровень по стране.

Источник : Госслужба статистики Украины

