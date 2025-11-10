У сфері вищої освіти одним із головних викликів залишається рівень оплати праці викладачів.

Чи зростуть зарплати викладачів університетів у 2026 році, ми розпитали в адвокатки Адвокатського бюро Івана Хомича Олени Воронкової.

Підвищення зарплат викладачам університетів у 2026 році: що кажуть у МОН

У Міністерстві освіти та науки прогнозують підвищення зарплат викладачів університетів у наступному році. Над реалізацією цього питання зараз активно працюють.

Зараз дивляться

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив заступник міністра з питань вищої освіти Микола Трофименко. Він зазначив, що нині доцент із науковим ступенем та стажем роботи отримує близько 14,5 тис. грн після сплати податків. Водночас фахівці, які беруть участь у міжнародних програмах і володіють англійською, мають змогу заробляти значно більше.

За словами посадовця, питання підвищення оплати праці залишається актуальним. У МОН співпрацюють із Верховною Радою та Офісом президента, щоб збільшити зарплати науково-педагогічних працівників.

Щодо перспектив на 2026 рік Трофименко підтвердив, що МОН робить усе можливе, аби підвищення стало реальністю.

Чи буде підвищення зарплат викладачам університетів у 2026 році

За словами адвокатки Олени Воронкової, при розробці проєкту закону України Про державний бюджет України на 2026 рік законодавці анонсували покращення питання розмірів заробітних плат освітянам щонайменше до трьох мінімальних заробітних плат, що на 2025 рік становило б 24 тис. грн.

За показниками Держстату, наразі середня заробітна плата освітян становить 14 307 грн. Для порівняння середня заробітна плата по країні за тими самими відомостями на 2025 рік – 23 460 грн.

Минулого тижня було опубліковано проєкт закону України Про державний бюджет України на 2026 рік і там вже норм щодо закріплення заробітної плати освітянам на рівні трьох мінімальних заробітних плат немає, проте є закріплення щодо необхідності перегляду ставок працівників освіти з 1 вересня 2026 року, – зауважила адвокатка.

Експертка наголосила, що питання щодо зарплати викладачам вишів у 2026 році спочатку на 30% окладу, а потім на 20% до кінця 2026 року також не внесено, а передбачено лише кошти на підвищення престижності праці освітян, коли і як вони будуть розподілені – незрозуміло.

– Тому чекаємо остаточного затвердження проєкту, однак розраховувати на суттєве покращення зарплати викладачів університетів в Україні у 2026 поки що підстав немає, – підсумувала експертка.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.