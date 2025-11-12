Завтра, 13 ноября, Украина ожидает очередной транш от ЕС в размере 6 млрд евро.

Очередной транш ЕС для Украины в размере 6 млрд евро

Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщила в Facebook, что следующий транш прямой бюджетной помощи от ЕС поступит по плану, ориентировочно в четверг.

— Пообщались сегодня с делегацией EC FIN (директорат Еврокомиссии, который занимается ERA loans и репарационным кредитом) — Стефани Памис, Хьюго Ферраданс Рамонде и коллегами из представительства ЕС. Из хороших новостей – ожидаем, что следующий транш прямой бюджетной помощи поступит по плану, ориентировочно в четверг, – написала она в соцсети.

Пидласа отметила, что речь идет о 4,1 млрд евро в рамках ERA loans и 1,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility. В частности, она подчеркнула, что соответственно рисков по финансированию военных и социально-гуманитарных расходов нет.

В то же время, как отметила глава бюджетного комитета, по репарационному кредиту работа продолжается, но необходимо политическое решение Евросовета, то есть всех стран-членов.

— Я еще раз подчеркнула, что потребность в новой помощи от ЕС возникнет уже в конце I квартала 2026 года, в первую очередь для финансирования невоенных расходов. Но мы также настаиваем на возможности использования репарационного кредита для нужд обороны через бюджет (в том числе на выплаты военным), — добавила она.

В Брюсселе обсуждается, что предоставление репарационного кредита будет сопровождаться условиями продолжения и усиления реформ.

