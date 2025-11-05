Кабинет министров подготовил проект госбюджета-2026 ко второму чтению в Верховной Раде.

Правительство подготовило проект госбюджета-2026 ко второму чтению в Раде

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, все решения в этом документе нарабатывались в контексте ключевых приоритетов бюджета — безопасность, оборона и социальная устойчивость.

— Весь объем собственных поступлений правительство направляет на Силы обороны. В то же время важно обеспечить достойную оплату труда в социальной сфере, поэтому в следующем году заложено повышение зарплат врачам и педагогам, — написала премьер в Telegram.

По ее словам, правительство постоянно в поиске дополнительных ресурсов — как внутренних, так и внешних — для обеспечения всех необходимых расходов и обязательств.

— Для обеспечения баланса потребностей обороны и социальных расходов внесли соответствующие изменения накануне второго чтения, — добавила она.

Также Свириденко сообщила об изменениях, которые подготовил Кабмин. Во-первых, общий объем доходов вырастет на 27,8 млрд грн. В частности, за счет повышения ставки налога на прибыль для банков с 25% до 50%.

Во-вторых, расходы тоже вырастут — на 33,6 млрд грн. В частности, из этих средств 18,9 млрд грн пополнят резервный фонд.

— 6,6 млрд грн пойдет на поэтапное повышение зарплат не только учителям школ, но и преподавателям высших учебных заведений и профессиональных колледжей на 50% в течение года, — добавила она.

Свириденко отметила, что Кабмин рассчитывает на поддержку народных депутатов и надеется на скорейшее принятие госбюджета-2026.

Напомним, что 22 октября Верховная Рада голосами 256 депутатов приняла государственный бюджет-2026 в первом чтении.

