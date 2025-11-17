МВФ выдвинул Украине предложение о новой программе финансирования общим объемом примерно $8 млрд сроком на четыре года.

Об этом в Facebook сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Подласа по итогам переговоров с руководителем миссии МВФ Гэвином Грэем.

— Общий объем программы, который МВФ предлагает Украине — около $8 млрд на 4 года. Это меньше, чем мы ожидали и чем нам нужно, но программа с МВФ — ключ к получению финансирования от других партнеров, в том числе и репарационного кредита, — отметила Пидласа.

По словам главы комитета, решение совета директоров МВФ о запуске программы ожидается в январе 2026 года. Тогда же должна поступить первая выплата.

Подласа уточнила, что среди предварительных условий старта программы есть принятие государственного бюджета на 2026 год в пределах дефицита, согласованного с МВФ.

— Что касается структурных маяков — МВФ больше всего заинтересован в увеличении доходов государственного бюджета, в частности путем закрытия схем уклонения от уплаты налогов, — добавила Подласа.

Напомним, 17 ноября в Украине начала работу миссия МВФ под руководством Гэвина Грея, которая занимается запуском новой программы расширенного финансирования (EFF).

Переговоры сосредоточены на ключевых направлениях экономической политики.

Основной акцент делается на налогово-бюджетной и денежно-кредитной политике, которые должны гарантировать стабильность в условиях высокой неопределенности.

Также миссия уделяет внимание структурным реформам — мерам по улучшению управления, борьбе с коррупцией и стимулированию экономического роста.

В сентябре правительство Украины официально обратилось к МВФ с запросом на новую программу финансирования.

