В Україні пенсіонери сьогодні мають кілька способів оформити виплату у розмірі 1 000 гривень, і вибір залежить від того, як саме вони отримують свою пенсію.

Як отримати 1 000 гривень пенсіонерам, читайте в нашому матеріалі.

Способи, як отримати 1 000 гривень пенсіонеру

Якщо пенсія надходить на банківську картку, заявку на допомогу можна подати через Дію. У цьому разі необхідно додати картку Національний кешбек — або вже наявну, або відкрити її під час оформлення, адже Дія автоматично запропонує створити таку картку у відповідному банку.

Якщо картка вже є, її просто обирають під час подачі заявки. Водночас користуватися смартфоном необов’язково. Пенсіонери, які не мають телефона чи не знають, як працювати з Дією, можуть скористатися Укрпоштою.

Близько двох мільйонів людей, які отримують пенсію або соціальні виплати безпосередньо у відділеннях Укрпошти, не повинні подавати жодних заявок. Їхня тисяча гривень буде нарахована автоматично та виплачена разом із черговою пенсією чи соцвиплатою.

Як отримати 1 000 грн пенсіонерам без Дії

Для всіх інших, хто не використовує Дію або проживає у місцевостях без стабільного зв’язку, з 18 листопада по 24 грудня діє можливість оформити допомогу через Укрпошту.

Подати заявку можна у будь-якому відділенні або через листоношу, який обслуговує конкретну адресу. Для людей, які не можуть самостійно дістатися до відділення, працює гаряча лінія: 0 800 300 545. Після перевірки й зарахування коштів їх можна отримати як у відділенні, так і від листоноші.

Як пенсіонеру отримати 1 000 гривень Зимової підтримки у відділеннях Укрпошти

Для оформлення 1 000 гривень через Укрпошту потрібні такі документи:

документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код або позначка про відмову від нього;

для дітей — свідоцтво про народження та окрема заява від одного з батьків;

для опікунів — документи, що підтверджують повноваження.

Отриманою виплатою можна скористатися безпосередньо в Укрпошті — оплатити комунальні послуги, оформити передплату, придбати українські ліки або інші товари вітчизняного виробництва, скористатися поштовими сервісами чи переказати кошти на підтримку ЗСУ.

На час свят Укрпошта додатково збільшує пропускну здатність відділень, запроваджуючи окремі експрес-вікна для посилок, тому подача заяв не створює черг і не уповільнює роботу сервісу.

