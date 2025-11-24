Как пополнить счет 1000 от Зеленского и можно ли это сделать в 2025 году
Почти два миллиона украинцев уже получили выплаты по программе Зимняя поддержка и активно решают, на что потратить начисленные 1000 грн. В прошлом году многие тратили эти средства на коммунальные услуги или пополнение мобильного счета.
Можно ли пополнить мобильный счет на 1000 от Зеленского, читайте в нашем материале.
Как пополнить мобильный счет на 1000 в рамках Зимней поддержки
Вчера мы также получили выплаты в рамках программы Зимняя поддержка и решили проверить, можно ли использовать эти средства для пополнения мобильного счета. Попытка оказалась безуспешной, поэтому мы выяснили, почему не дает пополнить мобильный счет 1000 от Зеленского.
22 ноября 2025 года в Минэкономики сообщили, что обновили перечень товаров и услуг, на которые разрешено тратить средства в рамках программы Национальный кэшбэк, в том числе и 1000 грн Зимней поддержки. Именно после этих изменений возможность пополнять мобильный счет была полностью исключена.
Теперь средства можно использовать только на коммунальные платежи, почтовые услуги, продукты питания, лекарства и медицинские изделия, книги и печатную продукцию, а также на благотворительность — в частности на поддержку ВСУ. Именно эти категории остались доступными для расходов как в кэшбэке, так и в Зимней поддержке.
В Минэкономики пояснили, что такие изменения необходимы, чтобы согласовать две государственные программы между собой и направить помощь гражданам на базовые потребности.
Из-за этого пополнить мобильный счет зимней 1000, как и оплатить интернет, теперь невозможно. Итак, дело не в технической ошибке, а в новых правилах.
Обновленные условия расходования средств будут действовать до 30 июня 2026 года. Поэтому ответ на вопрос — как пополнить мобильный счет на 1000 в рамках зимней поддержки прост: этого больше сделать нельзя, ведь такая возможность исключена из программы на законодательном уровне.