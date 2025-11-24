Майже два мільйони українців уже отримали виплати за програмою Зимова підтримка й активно вирішують, на що використати нараховані 1000 грн. Торік багато хто витрачав ці кошти на комунальні послуги або поповнення мобільного рахунку.

Чи можна поповнити мобільний рахунок 1000 від Зеленського, читайте в нашому матеріалі.

Як поповнити мобільний рахунок на 1000 в межах Зимової підтримки

Учора ми також отримали виплати в межах програми Зимова підтримка й вирішили перевірити, чи можна використати ці кошти для поповнення мобільного рахунку. Спроба виявилася безуспішною, тому ми з’ясували, чому не дає поповнити мобільний рахунок 1000 від Зеленського.

22 листопада 2025 року у Мінекономіки повідомили, що оновили перелік товарів і послуг, на які дозволено витрачати кошти в межах програми Національний кешбек, зокрема й 1000 грн Зимової підтримки. Саме після цих змін можливість поповнювати мобільний рахунок була повністю вилучена.

Тепер кошти можна використати лише на комунальні платежі, поштові послуги, продукти харчування, ліки та медичні вироби, книжки й друковану продукцію, а також на благодійність — зокрема на підтримку ЗСУ. Саме ці категорії залишилися доступними для витрат як у кешбеці, так і у Зимовій підтримці.

У Мінекономіки пояснили, що такі зміни необхідні, щоб узгодити дві державні програми між собою та спрямувати допомогу громадянам на базові потреби.

Через це поповнити мобільний рахунок зимовою 1000, як і оплатити інтернет, тепер неможливо. Отже, справа не в технічній помилці, а в нових правилах.

Оновлені умови витрачання коштів діятимуть до 30 червня 2026 року. Тож відповідь на запитання – як поповнити мобільний рахунок на 1000 в межах зимової підтримки проста: цього більше зробити не можна, адже така можливість вилучена з програми на законодавчому рівні.

