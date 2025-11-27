Яйца — один из самых популярных продуктов в рационе большинства украинцев. Их ценят за универсальность, доступность и высокую питательность. Это источник белка, витаминов и микроэлементов, который легко сочетается с другими блюдами, от простого завтрака до сложных рецептов.

В конце осени и в начале зимы значительное количество украинцев вынуждено пересмотреть свой рацион из-за роста цен на яйца.

Почему растет цена на яйца и что будет со стоимостью этого продукта перед новогодними праздниками, мы спросили у экономиста и руководителя Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина.

Сейчас смотрят

Почему растут цены на яйца

По словам экономиста, в ноябре стоимость яиц росла из-за комплекса факторов. Прежде всего, на стоимость влияет сезонность, ведь осенью и зимой короткий световой день заставляет фермеров обогревать и дополнительно освещать кур, чтобы они неслись. Для этого птицам необходим световой день продолжительностью 15-16 часов.

Более того, с наступлением холодов объемы поставок яиц от домохозяйств сокращаются, падает предложение при постоянном спросе. Кроме того, на цену напрямую влияет стоимость комбикорма.

По мнению эксперта, еще одним важным фактором, повлиявшим на цену на яйца в ноябре 2025 года, является электроэнергия.

— Из-за частых отключений предприятия вынуждены использовать генераторы, что повышает себестоимость продукции. К тому же, магазины вынуждены тратить дополнительные деньги на хранение товаров, что также влияет на цену, — подчеркнул эксперт.

Сколько стоит десяток яиц в Украине

По состоянию на 27 ноября стоимость яиц в украинских супермаркетах держится на достаточно высоком уровне.

В частности:

В Эпицентре яйца Квочка категории С1 стоят 74 грн 90 коп за десяток.

В Novus можно приобрести 15 яиц за 115 грн.

В Сильпо яйца Ясенсвит Настоящие великаны продаются по 83 грн 42 коп за десяток.

В Varus яйцо куриное столовое второй категории (С2) стоит 52 грн 90 коп за десяток.

В Fozzy десяток куриных яиц Экстра, первой категории, можно купить за 76 грн 99 копеек.

Что будет с ценами на яйца в декабре

По словам Олега Пендзина, настоящее повышение цен на яйца и другие продукты ожидается уже в декабре, перед Рождеством.

— Традиционно в этот период украинцы увеличивают покупки продуктов, готовясь к праздникам, что создает высокий спрос на продуктовую корзину. Поэтому в декабре основным фактором роста цен будет именно сезонный спрос, а не расходы на электроэнергию или хранение, — резюмировал эксперт.

Из-за использования генераторов цена на яйца и другие продукты вырастет примерно на 1,5-2%. Чем чаще будут отключать электроэнергию, тем сильнее это будет сказываться на стоимости продуктов.

Итак, на стоимость яиц в конце осени и в начале зимы влияет комплекс причин: сезонные условия, подорожание комбикорма, расходы на электроэнергию и генераторы. Все это заставляет украинцев более внимательно планировать свой рацион и бюджет в преддверии праздников.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.