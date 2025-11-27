Яйця – один із найпопулярніших продуктів у раціоні більшості українців. Їх цінують за універсальність, доступність та високу поживність. Це джерело білка, вітамінів та мікроелементів, яке легко поєднується з іншими стравами, від простого сніданку до складних рецептів.

Наприкінці осені та на початку зими значна кількість українців змушена передивитися свій раціон через зростання цін на яйця.

Чому зростає ціна на яйця та що буде з вартістю цього продукта перед новорічними святами, ми розпитали у економіста та керівника Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина.

Через що зростають ціни на яйця

За словами економіста у листопаді вартість яєць зростала через комплекс факторів. Перш за все, на вартість впливає сезонність, адже восени та взимку короткий світловий день змушує фермерів обігрівати та додатково освітлювати курей, щоб вони неслися. Для цього птахам необхідний світловий день тривалістю 15–16 годин.

Ба більше, з настанням холодів обсяги постачання яєць від домогосподарств скорочуються, падає пропозиція при сталому попиті. Крім того, на ціну безпосередньо впливає вартість комбікорму.

На думку експерта, ще одним важливим чинником, що впливав на ціну на яйця в листопаді 2025 – це електроенергія.

– Через часті відключення підприємства змушені використовувати генератори, що підвищує собівартість продукції. До того ж, магазини змушені витрачати додаткові гроші на зберігання товарів, що також впливає на ціну, – наголосив експерт.

Скільки коштує десяток яєць в Україні

Станом на 27 листопада вартість яєць в українських супермаркетах тримається на досить високому рівні.

Зокрема:

В Епіцентрі яйця Квочка категорії С1 коштують 74 грн 90 коп за десяток.

У Novus можна придбати 15 яєць за 115 грн.

У Сільпо яйця Ясенсвіт Справжні велетні продаються за 83 грн 42 коп за десяток.

У Varus яйце куряче столове другої категорії (С2) коштує 52 грн 90 коп за десяток.

У Fozzy десяток курячих яєць Екстра, першої категорії, можна купити за 76 грн 99 копійок.

Що буде з цінами на яйця у грудні

За словами Олега Пендзина, справжнє підвищення цін на яйця та інші продукти очікується вже у грудні, перед Різдвом.

– Традиційно у цей період українці збільшують покупки продуктів, готуючись до свят, що створює високий попит на продуктовий кошик. Тому у грудні основним фактором зростання цін буде саме сезонний попит, а не витрати на електроенергію чи зберігання, – резюмував експерт.

Через використання генераторів, ціна на яйця та інші продукти зросте приблизно на 1,5-2%. Чим частіше вимикатимуть електроенергію, тим сильніше це позначатиметься на вартості продуктів.

Отже, на вартість яєць у кінці осені та на початку зими впливає комплекс причин: сезонні умови, подорожчання комбікорму, витрати на електроенергію та генератори. Все це змушує українців уважніше планувати свій раціон та бюджет напередодні свят.

