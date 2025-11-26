Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли договоренности на уровне персонала (staff-level agreement, SLA) о ряде макроэкономических и структурных мер. Они могут быть поддержаны новым 48-месячным соглашением в рамках расширенного механизма финансирования (EFF).

Украина и МВФ достигли договоренности о новой программе EFF на $8,1 млрд

МВФ на своем сайте по результатам переговоров миссии в Киеве 17-21 ноября сообщил о том, что сотрудники фонда и Украина достигли соглашения на уровне персонала по просьбе властей о новой 48-месячной программе расширенного финансирования EFF с потенциальным доступом к 5,94 млрд SDR. Это около $8,1 млрд, 295% квоты.

Как отметил глава миссии Гэвин Грей, соглашение охватывает комплекс фискальных и монетарных мер по закреплению программы, цели которой включают поддержку макроэкономической стабильности, восстановление устойчивости долга и внешней жизнеспособности, борьбу с коррупцией и улучшение управления.

– Ожидается, что программа станет катализатором масштабной внешней поддержки для покрытия дефицита финансирования Украины. По базовому сценарию общий дефицит финансирования на 2026-29 годы составляет около $136,5 млрд, — сообщил он.

По словам Грея, в 2026-27 годах Украина сталкивается с остаточным дефицитом финансирования (с учетом существующих финансовых обязательств) в размере около $63 млрд.

Напомним, что в середине ноября МВФ выдвинул Украине предложение о новой программе финансирования общим объемом примерно в $8 млрд сроком на четыре года.

