Стали відомі умови МФВ для ухвалення нової програми для України
Виконавча рада МВФ розгляне питання щодо нової програми для України лише після того, як українська влада виконає всі попередні умови та забезпечить необхідні фінансові гарантії.
Про це заявила директорка Департаменту з питань комунікацій Фонду Джулія Козак в коментарі Укрінформу.
Вимоги МВФ щодо нової програми для України
За словами представниці МВФ, поки що дата розгляду українського питання не визначена. Фонд очікує завершення всієї попередньої підготовки — саме після цього його виконавча рада зможе перейти до розгляду нової програми.
Серед ключових вимог, які влада повинна реалізувати, названо:
- ухвалення державного бюджету на 2026 рік;
- розширення податкової бази, зокрема з урахуванням онлайн-операцій;
- ліквідацію митних лазівок під час імпорту;
- скасування спрощених режимів реєстрації платників ПДВ;
- посилення контролю над неформальною економікою — через зміни в трудовому законодавстві та конкуренцію у сфері держзакупівель.
Однією з умов є підтвердження достатніх обсягів зовнішньої допомоги — МВФ наполягає, що програма не може стартувати без таких гарантій.
Окремо розглядається і питання реструктуризації ВВП-варантів. Фонд аналізує пропозицію, яку Україна офіційно передала власникам цінних паперів 1 грудня. Оцінка пропозиції буде залежати від рівня боргової стійкості України та можливості обслуговувати борг у межах програми.
Український уряд підтвердив намір продовжувати реформи. Пріоритетними напрямами названі:
- мобілізація внутрішніх доходів,
- боротьба з тіньовими схемами,
- підтримка незалежних антикорупційних органів,
- реструктуризація боргу,
- політика гнучкого курсу гривні з контролем інфляції.
За словами Козак, саме прогрес у цих сферах визначить, на яких умовах і в яких обсягах Україна зможе отримати подальше фінансування від МВФ.