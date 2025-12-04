Виконавча рада МВФ розгляне питання щодо нової програми для України лише після того, як українська влада виконає всі попередні умови та забезпечить необхідні фінансові гарантії.

Про це заявила директорка Департаменту з питань комунікацій Фонду Джулія Козак в коментарі Укрінформу.

Вимоги МВФ щодо нової програми для України

За словами представниці МВФ, поки що дата розгляду українського питання не визначена. Фонд очікує завершення всієї попередньої підготовки — саме після цього його виконавча рада зможе перейти до розгляду нової програми.

Серед ключових вимог, які влада повинна реалізувати, названо:

ухвалення державного бюджету на 2026 рік;

розширення податкової бази, зокрема з урахуванням онлайн-операцій;

ліквідацію митних лазівок під час імпорту;

скасування спрощених режимів реєстрації платників ПДВ;

посилення контролю над неформальною економікою — через зміни в трудовому законодавстві та конкуренцію у сфері держзакупівель.

Однією з умов є підтвердження достатніх обсягів зовнішньої допомоги — МВФ наполягає, що програма не може стартувати без таких гарантій.

Окремо розглядається і питання реструктуризації ВВП-варантів. Фонд аналізує пропозицію, яку Україна офіційно передала власникам цінних паперів 1 грудня. Оцінка пропозиції буде залежати від рівня боргової стійкості України та можливості обслуговувати борг у межах програми.

Український уряд підтвердив намір продовжувати реформи. Пріоритетними напрямами названі:

мобілізація внутрішніх доходів,

боротьба з тіньовими схемами,

підтримка незалежних антикорупційних органів,

реструктуризація боргу,

політика гнучкого курсу гривні з контролем інфляції.

За словами Козак, саме прогрес у цих сферах визначить, на яких умовах і в яких обсягах Україна зможе отримати подальше фінансування від МВФ.

